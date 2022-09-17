بعد حرمان العالم من الأمونيا.. الحرب تشعل أزمة الأسمدة الروسية

جدة - نرمين السيد - استعرضت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم السبت، تقريرًا حول أزمة الأسمدة الروسية، التى تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى وتدفع أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية جديدة، ما يؤدى إلى تفاقم التضخم فى جميع أنحاء العالم.





مرور الأمونيا مقابل الإفراج عن الأسرى

وذكر تقرير "إكسترا نيوز"، أنه فى أحدث تطورات الأزمة، رهن الرئيس الأوكرانى فولديمير زيلينسكى إعادة السماح بمرور صادرات الأمونيا الروسية عبر أوكرانيا بإفراج موسكو عن أسرى الحرب الأوكرانيين إلى كييف، حيث أشار زيلينسكى إلى أنه عرض هذا الترتيب على الأمم المتحدة، لاستئناف صادرات الأمونيا الروسية عبر أوكرانيا.

وقال زيلينسكى: "نسعى لتخفيف النقص العالمى فى الأسمدة".

ضخ غاز الأمونيا الروسى

وبحسب التقرير، تزامنت تصريحات الرئيس الأوكرانى مع مقترح سابق للأمم المتحدة بضخ غاز الأمونيا المملوك لشركة "أورلاتشون" الروسية لإنتاج الأسمدة عبر خط أنابيب إلى الحدود الأوكرانية.

ومن جانبه، دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى حل المشكلات المتبقية بشأن صادرات الأسمدة الروسية، ورفع القيود التى تفرضها العقوبات الغربية على تصدير الأسمدة من بيلاروسيا، مؤكدًا أن مصدرى الأسمدة الروس يواجهون مشكلات فى الشحن والتأمين.

أزمة غذاء عالمية

وفى وقت سابق، اتهمت وزارة الخارجية الروسية، أوكرانيا بوقف صادرات الأمونيا، وهى مكون رئيسى فى صناعة الأسمدة، مما يهدد بحدوث أزمة غذائية عالمية.