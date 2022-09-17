نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة الجولة الخامسة.. موعد مباراة الجبلين والأخدود دوري يلو السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الجبلين والأخدود ، تستكمل مساء اليوم السبت 17 سبتمبر 2022، مباريات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى السعودي موسم 2023/2022 ، وضمن مواجهات اليوم الثاني لحساب الدور الأول أو مرحلة الذهاب، يستضيف ملعب ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في مدينة حائل السعودية، فعاليات المواجهة الأبرز عن الجولة الخامسة في دوري يلو السعودي للمحترفين ، والتي تجمع ناديا الأخدود والجبلين ، الطامحين إلى انتصار سيغير بلا شك من جدول الترتيب المسابقة الحالي.

قبل كل شيء ، سنستعرض سويًا خلال التغطية التالية كافة التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة الجبلين والأخدود والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار ونتائج الناديين في الموسم الـ47 من دوري الدرجة الأولى السعودي 2023 ، بالإضافة إلى تاريخ المشاركات والإنجازات بالدوري الممتاز (دوري المحترفين)، وأيضًا تاريخ مواجهات الجبلين والأخدود .

مباراة الجبلين والأخدود

مواجهة أولى مميزة، تترقبها جماهير كرة القدم السعودية، تجمع فريقا الأخدود والجبلين .

وذلك في إطار منافسات الأسبوع الخامس من Saudi League 1st Division 2023 .

حيثما يطمح أبناء نجران “الأخدود” ، في فوز ثمين، يعزز صدارتهم لجدول ترتيب دوري يلو السعودي للمحترفين .

لاسيما بعد فوز الأهلي بالأمس على أحد بنتيجة عريضة.

ساهمت في عودة الأسود إلى حلبة المنافسة على التأهل إلى الدوري الممتاز (دوري روشن السعودي).

بينما يسعى “البني” وهو اللقب المميز للجبلين، في انتصار غالٍ، سيعزز دخوله بقوة للمنافسة أيضًا.

عمومًا، سنستعرض أولًا جدول ترتيب دوري Yelo League 2023 Saudi قبل انطلاق مواجهات اليوم الثاني (السبت) في الجولة الخامسة :

نشير إلى أنه، وضمن لقاءات اليوم الثاني عن الأسبوع الخامس في دوري يلو السعودي ، تقام 3 مواجهات.

حيثما تفتتح مباريات اليوم، بلقاء يجمع الرياض ضد ضيفه نجران.

يتبعه مواجهة الأخدود والجبلين.

قبل أن تختتم بمواجهة الخلود أمام مستضيفه الحزم .

نادي الجبلين

مع أصحاب الديار نادي الجبلين السعودي ، نستهل تغطيتنا للحدث المرتقب.

حيثما يخوض الفريق مباراته رقم 4 في البطولة بالموسم الجديد.

ساعيًا إلى تعويض خسارته في الموسم الماضي من أمام ضيفه في لقاء الليلة بنتيجة (3-1).

حاليًا ، يحتل “البني” المرتبة السابعة في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 7 نقاط وصافي (1) هدف.

إذ تمكن Al-Jabalain FC من تحقيق انتصارين على أحد (1-0) ثم نجران (3-1) في الجولة الماضية.

كما تعادل إيجابيًا في اللقاء الافتتاحي أمام الساحل (1-1).

ولكن خسر في مواجهته ضد الفيصلي (1-3) على ملعب الأخير بالجولة الثانية.

ويطمح أبناء حائل إلى كسر “نحسهم” مع بطولة الدوري السعودي الممتاز “دوري المحترفين”.

حيثما كان آخر عهدهم به في موسم 1985/1984 والذي توج الهلال بلقبه.

نادي الأخدود

من ناحية أخرى ، يخوض نادي الأخدود السعودي لقاء الليلة، وسط تحدي خاص!.

إذ يعتلي الفريق الذي يرجع تأسيسه إلى عام 1976 صدارة الترتيب الحالي في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي.

بعد أن حصد العلامة الكاملة بـ12 نقطة وصافي (8) أهداف.

وذلك من 4 انتصارات على أندية القادسية (3-1) ثم الأهلي (2-0).

بالإضافة إلى الرياض (3-0) وأخيرًا الفيصلي (2-1).

ويعول الـ Al-Akhdoud Club على نتائجه المميزة حتى الآن في الموسم الحالي.

من أجل مشاركة أولى تاريخية في دوري المحترفين السعودي “دوري يلو” بالموسم القادم.

غير أن المنافسة الشرسة، لاسيما من الأندية أصحاب الخبرة على غرار الأهلي والحزم والفيصلي ، تمثل التحدي الأكبر للفريق.

تاريخ مواجهات الجبلين والأخدود

على صعيد المواجهات التاريخية بين Al-Jabalain vs Al-Akhdoud ، فوفق ما رصدناه في “ثقفني”، التقى الجانبين في إجمالي 10 مباريات.

بينهم لقاءين في إطار منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو للمحترفين).

بينما كانت باقي المواجهات في دوري الدرجة الثانية السعودي .

عمومًا ، فاز الأخدود في 4 مباريات، فيما حقق الجبلين الفوز في لقاء وحيد.

بينما كان التعادل حاسمًا لنتيجة المواجهات الخمس المتبقية.

من ناحية أخرى ، وعلى مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات الجبلين أمام الأخدود ، فقد أحرز أبناء نجران “الأخدود” 11 هدفًا، بينما سجل “البني” 9 أهداف.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الجانبين ، فكانت فوز الجبلين بنتيجة (4-1).

وهو ما حدث خلال مواجهة الفريقين في الدور الثاني عن المجموعة الثانية من دوري الدرجة الثانية السعودي موسم 2014/2013 ، والذي توج بها نادي الفيحاء.

وقد مثلت تلك النتيجة، الفوز الأكبر لـ الجبلين ضد الأخدود ، في تاريخ لقاءاتهما.

بينما كان أكبر انتصار لـ الأخدود ضد الجبلين بنتيجة (3-1).

والذي حدث في مواجهة الذهاب من دوري يلو السعودي للدرجة الأولى بالموسم الماضي.

موعد مباراة الجبلين والأخدود والقنوات الناقلة

أخيرًا ، من المقرر إقامة مواجهة قمة الأسبوع الخامس في دوري يلو السعودي 2023 ، مساء السبت، عند الساعة السابعة إلا عشر دقائق ( 6:50 م ) بتوقيت السعودية، السادسة إلا عشر دقائق ( 5:50 م ) بتوقيت مصر، الرابعة إلا عشر دقائق ( 3:50 م ) بتوقيت غرينتش.

من جهة أخرى ، وبشأن حكم مباراة الجبلين والأخدود ، فسيكون السعودي تركي هشلان وفق ما أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF).

سوف تقوم شبكة القنوات الرياضية السعودية بتغطية أحداث اللقاء، وذلك عبر قناة KSA Sports 1 HD على الأرجح.

وبشأن معلق مباراة الجبلين والأخدود ، فلم تعلن القنوات السعودية بعد عن معلق المباراة.

الخاتمة

في الختام نكون قد قدمنا لكم تغطيتنا المتميزة بشأن موعد مباراة الأخدود والجبلين والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم الجديد من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي 2023 ، علاوة على تاريخ المشاركات والنتائج في دوري المحترفين ، وأخيرًا تاريخ مواجهات الأخدود والجبلين .