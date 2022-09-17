حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022 تعرف على الأسعار والتفاصيل كاملة

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عمر شويل - جدة بدأت مكاتب البريد بمحافظات مصر مؤخراً بطرح كراسات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022 لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك اعتباراً من يوم الأحد بعد المقبل، ويتضمن إعلان حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديد، وحدات سكنية بمساحات مختلفة تتراوح الوحدات فيها من 75 متر وحتى 90 متر وذلك لمحدودي الدخل، وأما متوسطي الدخل فتم طرح وحدات بمساحات تتراوح من 100 متر وحتى 120 متر مربع.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022

واستناداً إلى إعلان حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022، صرحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد إلى أن طرح وحدات الاسكان الاجتماعي يشمل وحدات جاهزة للتسليم بشكل فوري في المحافظات والمدن الآتية (القليوبية، الأقصر، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، كفر الشيخ، البحيرة، مرسى مطروح، الدقهلية، أسيوط، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، السويس، بني سويف، الشرقية، الغربية، أسوان، دمياط، المنوفية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة) بالإضافة إلى وحدات سكنية تصل مدة التسليم إلى 18 شهراً بمدن (أكتوبر الجديدة، غرب المطار، جرزا القطوري، العياط، دمنهور).

تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وأضافت مي عبدالحميد، أنه باستطاعة المواطنين الحصول على كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022، وسداد مقدم جدية الحجز للوحدات، والمصرفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكنة بمدن ومحافظات الجمهورية المطروح بها الوحدات السكنية، وذلك يبدأ اعتباراً من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى يوم السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، واعتباراً من يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022، وحتى يوم الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع فئات المواطنين ومتضمنة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يجب على المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات دفع مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل، ويبدأ من 15% لوحدات متوسطي الدخل، ولمدة سداد تصل إلى 30 عاماً، بسعر عائد سنوي 3% متناقصة، وذلك وفقاً للشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، موضحة أن أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي تتراوح بين 194 و310 آلاف جنيه، بينما تتراوح القيمة النقدية لمقدم جدية حجز الوحدات بين 15و 22 ألف جنيه.