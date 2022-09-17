نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني السعودي 92 اقوي عروض تبدأ من 5 ريال المطاعم /الحفلات الغنائية /الذهب /العطور المميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني السعودي 92، مع اقتراب موعد الاحتفال باليوم المميز والعيد الوطني في السعودية، أصبح بحث المواطنيين والمقيمين عن العروض متزايد، خاصة أن العيد الوطني يشهد العديد من الخصومات وكذلك اقوي عروض المطاعم /الحفلات الغنائية /الذهب /العطور المميزة، وسوف تجد تلك العروض هنا في هذا التقرير بشكل مميز وسوف نعرضها لكم، حتي تستمتع بتلك العروض في تلك الفترة المميزة التي يقبل العديد من سكان المملكة علي شراء المنتجات بها للاستفادة من تلك العروض.

عروض اليوم الوطني السعودي 92

من المقرر أن يتم الاحتفال باليوم الوطني السعودي في يوم 23 سبتمبر، وقد تم طرح العديد من العروض المميزة في هذا اليوم كما هو الحال كل عام، وسوف نوفر لكم تلك العروض القوية من المطاعم ومحلات الذهب والمجوهرات وكذلك عروض الحفلات الغنائية، علما بأن مطعم البيك الشهير قد قدم عروض مميزة في هذا اليوم نوفرها لكم الان

سناك البيك 5 ريال بدلا من 10 ريال.

برجر دجاج فيليه 5 ريال.

الوجبة الشهير البيك العادية تقدم بنحو 15 ريال.

وجبة مكونة من 10 قطع بسعر 50 ريال.

الوجبة المكرونة من 8 قطع تقدم بنحو 30 ريال.

وجبة جراند تسكن من ماكدونالدز بسعر 22 ريال.

اقوي عروض العطور في اليوم الوطني السعودي

نوفر لكم قائمة باقوي عروض اليوم الوطني السعودي 92 علي العطور من شركة العود، والتي طرحت مجموعة مميزة من العطور منحتها تميز ومكانة كبير وسط شركات العطور في المملكة وجميع دول العالم، وقد احتفلت شركة العود بطريقة مميزة بحلول العيد الوطني السعودي وقامت بعمل عروض هائلة علي العطور، وقد وصلت قيمة الخصم إلي 50% أو 70% في بعض المنتجات، واليكم ابرز تلك العطور التي انضمت للعروض المميزة

عطر دابل بلاك 92 ريال بدلا من 220 ريال

عطر إليت روز 92 ريال بدلا من 240 ريال.

عطر حياتك 92 ريال بدلا من 170 ريال.

عطر فلورا 92 ريال بدلا من 180 ريال.

عطر بيور بلاك جولد 92 ريال بدلا من 180 ريال.

عطر درة المسك 92 ريال بدلا من 180 ريال.

عطر دابل براون 92 ريال بدلا من 220 ريال.

عطر فاطمة 92 ريال بدلا من 180 ريال سعودى، بالإضافة إلي ذلك يوجد العديد من مجموعة عطور مميزة وجذابة.

اشهر الحفلات الغنائية في اليوم الوطني السعودي

من المقرر أن يقام الحفل الغنائي في اليوم الوطني السعودي 92 تحت شعار هي لنا دار، وذلك من خلال نخبة رائعة من اقوي وأشهر مطربي ومغني الوطن العربي، وتصدرت تلك القائمة الفنانة أحلام والفنان احمد سعود وانغام ونخبة من اروع المغنين المحبوبين لدي الكبار والشباب، واليكم جدول بفعاليات تلك الحفلات