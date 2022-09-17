نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازه المولد النبوي الشريف “الموعد الرسمي” في مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الناس عن اجازه المولد النبوي الشريف 2022، وذلك حيث ارتفعت عمليات البحث عنه عبر مواقع الإنترت والسوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، وقد تصدر موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2022 مؤشرات البحث خلال الفترة الأخيرة، حيثُ ظهر ضمن الموضوعات الأكثر بحث على مواقع البحث والتواصل الاجتماعي من قبل المواطنين بأنحاء محافظات جمهورية مصر العربية وفي الوطن العربي، حيث يعتبر المولد النبوي الشريف من ضمن الاعياد لدي المسلمين في الوطن العربي يحتفل فيه الاقارب والاصحاب مع بعضهم ويتم اقامة الموالد وتوزيع الحلوي، وهناك العديد من الطقوس الاخري للاحتفال بهذا اليوم، وللتعرف على موعد المولد النبوي الشريف وعلي حكم الاحتفال به تابعونا نقدمهم لكم في الفقرات التالية.

موعد اجازه المولد النبوي الشريف

يعتبر المولد النبوي الشريف ذكرى سنوية وهو يوم مولد النبي محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاة والسلام في 12 ربيع الأول، ويحتفل به المسلمون في الوطن العربي كل عام ليس باعتباره عيدًا أو عبادة بل فرحة بولادة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتبدأ الاحتفالات والموالد بداية من شهر ربيع الأول حتي نهايته، وذلك بإقامة موالد ومجالس يتم فيها القاء قصائد مدح النبي، وتقديم الدروس من سيرة النبي صل الله عليه وسلم، ويقوم بعض الناس بتوزيع الحلوي على الاطفال والجيران والاقارب، والبعض الاخر يحتفل مع بعضهم البعض، ومن المقرر ان يكون المولد هذا العام يوم 8 اكتوبر 2022، وذلك وفقاً لما أعلنه الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، ويعتبر هذا اليوم ضمن الإجازات الرسمية لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث يتم اغلاق جميع المصالح الحكومية والخاصة في هذا اليوم، تعتبر هي الإجازة الرسمية الأخيرة هذا العام 2022.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

بعض الناس يبحثون عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي حيث يعتقد البعض انه غير جائز، ولكن وفقا لما اعلنته دار الافتاء ان الاحتفال بالمولد النبوي جائز حيث ذُكر ان النبي صل الله عليه وسلم كان يحتفل بيوم مولده، وذكر الله سبحانه وتعالي في قوله ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ ومن ضمنها أيام الميلاد حيث حصلت فيها نعمة الايجاد والتذكير بهذا اليوم يفتح بابا لشكر نعم الله تعالي وألطافه على عباده.