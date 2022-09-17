نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول منصة اعتماد الصفحة الرئيسية للاستعلام عن الراتب لهذا الشهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الدخول منصة اعتماد الصفحة الرئيسية حيث تم الإعلان من قبل وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق رابط تسجيل دخول منصة اعتماد الصفحة الرئيسية للاستعلام عن الراتب لهذا الشهر، وذلك في ظل الاتجاه إلى التحول الرقمي بالمملكة السعودية. يمكنك الدخول إلى منصة اعتماد عن طريق النفاذ الوطني.

حيث أتاحت منصة اعتماد للمواطنين العديد من الخدمات المالية بشكل إلكتروني، ومن أهم هذه الخدمات التي تم تفعيلها خدمة الاستعلام عن الراتب، سنوافيكم بكافة المعلومات من خلال موقعنا هذا تابعونا ليصلكم كل جديد.

منصة اعتماد الصفحة الرئيسية رواتب هذا الشهر

قدمت منصة اعتماد المنصة الإلكترونية العديد من الخدمات، والتي من بينها رابط الاستعلام عن الرواتب والمستحقات المالية، ويتم الدخول للمنصة من خلال اتباع هذه الخطوات:

القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي منصة اعتماد الإلكترونية.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة تسجيل دخول.

بعدها يتم اختيار علامة التبويب “اعتماد أفراد”.

ثم اختيار خدمة الاستعلام عن الراتب التي تكون من الخدمات الموضحة أمام المستخدم.

الخطوة التي تليها يتم تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

ثم الضغط على أيقونة استعلام.

في الأخير سوف تظهر جميع البيانات اللازمة الخاصة براتب المستخدم.

أهداف منصة اعتماد الإلكترونية

منصة اعتماد الإلكترونية، هي منصة رسمية توفر خدمات للقطاع الحكومي، وكذلك القطاع الخاص، وأيضًا للأفراد، والتي هي من الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية التي تهدف إلى العديد من الأهداف من بينها ما يلي:

العمل على زيادة المصداقية، والشفافية بين مختلف الجهات الحكومية. زيادة التنمية الاقتصادية، وزيادة قوة الإنفاق من قبل الجهات الحكومية. أيضًا تهدف إلى تسهيلات لكافة الإجراءات الحكومية على المواطنين، والأفراد. الحرص على تسهيلات التعاملات بدلاً من التوجه إلى مكاتب العمل. كما توفر منصة اعتماد العديد من الخدمات، والتي تعمل على دفع عجلة التنمية للمملكة العربية السعودية. كما أن منصة اعتماد توفر أيضًا إمكانية المشاركة في المشتريات، والمنافسات وغيرها العديد من الخدمات الأخرى.

موعد نزول الرواتب لهذا الشهر صفر 1444

العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية يريدون معرفة موعد نزول الرواتب لهذا الشهر، وذلك من خلال “منصة اعتماد“، حيث من المقرر أن يتم نزول الرواتب لهذا الشهر بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 1444/3/1 هجريًا، والموافق9/27/ 2022 ميلاديًا.