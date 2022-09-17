نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 10 الجديدة وخطوات الاستعلام برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور، ارتفعت معدلات البحث بشكل ملحوظ في الاونة الاخيرة عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1444 ورابط وخطوات الاستعلام عنه، وذلك حيث اتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عن الضمان المطور برقم الهوية من خلال موقعها الرسمي، ويمكن لجميع المواطنين الذين ينطبق عليهم الشروط داخل المملكة العربية السعودية الاستعلام عنه عن طريق زيارة موقع الوزارة واتباع الخطوات التي سنعرضها لكم في الفقرات التالية، واما عن موعد نزول الضمان المطور فهو يوم الاحد الموافق 2 اكتوبر 2022 الموافق ل 6 ربيع الاول 1444 هجريا، تابعونا من خلال هذا الموضوع نستعرض معكم كافة المعلومان عن الضمان المطور 1444 .

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الموعد الرسمي والنهائي لنزول الضمان الاجتماعي المطور 2022، وهو يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر لعام 2022 الذي يوافق يوم 6 ربيع الأول 1444، ويمكن لجميع المواطنين داخل المملكة السعودية الان الدخول الي موقع الوزارة الرسمي وادخال البيانات الخاصة بهم ثم الاستعلام عن الضمان المطور، ولكن هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها قبل التقديم على الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الجديدة 1444 وهي:

على المتقدم الا يكون مسجل في اي وظيفة اثناء التقديم “عاطل عن العمل”.

الا يتجاوز عمر المتقدم ال 35 عام.

احضار جميع الاوراق والمستندات المطلوبة للتقديم التي عرضتها الوزارة عبر موقعها الالكتروني الرسمي.

على المتقدم تقديم ورق اثبات عدم وجود اي اعانات او مساعدات اخري خارجية.

رابط الاستعلام عن الضمان المطور برقم الهوية

كما وضحنا لكم موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1444، سنوضح لكم الان رابط وخطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية 1444: