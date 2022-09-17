اضطراب حركة التجارة والحرب والآفات.. المجاعة تهدد 345 مليون إنسان

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن تحذير البرنامج العالمى للأمم المتحدة من خطر المجاعة الذى بات يهدد 345 مليون شخص حول العالم، جاءت فى محله، لكنه أكد فى الوقت ذاته أنها لن تكون الأزمة الأولى أو الأخيرة، إذ كانت هناك أزمات أكثر خطورة فى 2007 و2008.





وأضاف الدكتور محمد البنا، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن العالم يمر حاليًا بحالة من الاضطراب فى حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى الصراعات العسكرية والتغيرات المناخية والآفات، لكنه أكد أن الأزمة لا تدعو إلى الهلع، وإنما تدعو إلى تضافر العالم وزيادة همة الدول والحكومات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة.

بيان عالمى مشترك

وأوضح أن المخرج من الأزمة يكمن فى البيان المشترك الذى صدر عن أهم المنظمات العالمية، وهى: برنامج الأغذية العالمى وصندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة الدولية، حيث بادرت هذه الجهات إلى وضع دول العالم أمام الحقائق، حيث رصد البنك الدولى 30 مليار دولار للمساعدات والمشروعات.

مصر تدعم الغذاء بـ500 مليون دولار

كما أشار إلى أنه هناك مشروع من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار لدعم الأمن الغذائى فى مصر، مؤكدًا أن هناك تحركات على المستوى العالمى وعلى مستوى مصر التى تقدم دعم نقدى مباشر للفقراء المشمولين ببرنامج "تكافل وكرامة" والحاصلين على السلع المدعمة، مشددًا على أهمية تلك الإجراءات لحماية الأسر الفقيرة.

بالعلم والتكنولوجيا

وأكد أستاذ الاقتصاد أن العالم سنتصر على هذه الأزمة بفضل العلم والتكنولوجيا، لافتًا إلى استثمارات كبيرة فى تقنيات مجال الزراعة، إضافة إلى مساعى الحصول على الأسمدة المحبوسة فى الموانئ الروسية والأوكرانية بحلول دبلوماسية، بجانب الدعوة بين الدول لإجراءات أكثر مرونة فى الشحنات والمؤنات الغذائية، وحث الدول على الاستثمار فى الزراعة.

345 مليون شخص مهددون بالمجاعة

وكان المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلى، حذر من أن نحو 345 مليون شخص يسيرون نحو المجاعة، ويواجهون انعدامًا حادًا للأمن الغذائى فى 82 دولة يعمل فيها البرنامج، وهو ما يعادل مرتين ونصف المرة عدد الأشخاص الذين كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائى الحاد قبل جائحة "كورونا" التى انتشرت فى عام 2020.