نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عـاجل” تأجيل الدراسة في مصر 2022 رسمياً بقرار من وزارة التربية والتعليم حقيقة ام لا “التفاصيل” في المقال التالي

عمر شويل - جدة حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2022، انتشرت مؤخراً أخبار حول امكانية تأجيل الدراسة بشكل عام ، وعليه فقد خرجت وزارة التربية والتعليم لحسم تلك المسألة وتوضيح حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2022، مؤكدة أن الدراسة هذا العام ستكون حضورية في كافة المدارس ووسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الصارمة ضد فيروس كورونا كاستمرار أعمال التعقيم داخل الفصول وإلزام جميع الطلاب والمعلمين بارتداء الماسك الطبي.

حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2022

بناءاً على تصريحات الوزارة تم توضيح حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2022، حيث أكدت الوزارة في بيان لها إن الدراسة ستكون في موعدها دون أي الغاء أو تأجيل ، وستكون الدراسة الحضورية منتظمة في المدارس كما ذكرنا من قبل، كما أوضحت الجهات المختصة أن قرار تأجيل الدراسة يعود للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لافتة إلى أنه حرصت الوزارة على توفير العديد من المنصات الإلكترونية التعليمية التي تسمح للطلاب التعرف على فهم وإدراك مخرجات التعلم في المقرر الدراسي لهذا العام، بالإضافة إلى التدريب على النمط الجديد للأسئلة الذي تعتمد على فهم الطالب وليس الحفظ.

حقيقة تأجيل الدراسة في مصر العام الدراسي الجديد

ربما يكون السبب وراء تزايد عمليات البحث حول حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2022، هو قرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بتأجيل الدراسة في المدارس الحكومية حتى يوم 1اكتوبر 2022، ولكن كان هذا القرار قرار عارض لمصلحة الطلاب وأولياء الامور كما اوضح الوزير في تصريحاته، كما تقرر أن يكون يوم الأحد 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس الدولية ، ووفقا لما تم اعلانه فإنه لن يتم تأجيل الدراسة في مصر، ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2023 في يوم 1 اكتوبر 2022، وأن خبر تأجيل الدراسة لا أساس له من الصحة، وأخيراً أكدت الوزارة الآتي:

لا يوجد أي نية لتأجيل الدراسة في مصر وأن كافة مديريات التربية والتعليم بدأت بالفعل في إعداد المدارس. تعود كافة الكتب المدرسية بجميع المراحل التعليمية مع بداية العام الدراسي. بدأت الجهات المختصة في أعداد المدارس، واجراء صيانتها. يتم الآن تقييم المدارس وتطهيرها بشكل كامل كجزء من الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

صرحت العديد الجهات المختصة داخل وزارة التعليم أن قرار تأجيل الدراسة غير صحيح تماما وان القرار يعود للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لافتة إلى أنه حرصت الوزارة على توفير العديد من المنصات الإلكترونية التعليمية التي تسمح للطلاب التعرف على فهم وإدراك مخرجات التعلم في المقرر الدراسي لهذا العام، تابعونا نوافيكم بكافة المستجدات عن هذا الموضوع.

يبحث الكثير من الناس عن حقيقية تأجيل الدراسة في مصر للعام الدراس الجديد 2022-2023، وقد أكدت الوزارة في بيان لها إن الدراسة ستكون في موعدها دون أي الغاء أو تأجيل ، وستكون الدراسة الحضورية منتظمة في المدارس كما ذكرنا من قبل، كما أوضحت الجهات المختصة أن قرار تأجيل الدراسة يعود للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، تابعونا نوافيكم بكل جديد.