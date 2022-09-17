نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط دخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز الجديد 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أن الطلاب وأولياء الأمور سيكونون قادرين على تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي إلكترونيًا عبر Microsoft Teams بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التي تمكن المعلمين من العمل إلكترونيًا على مدار الفصل الدراسي، هذا وأن منصة مدرستي الالكترونية تعد من أهم المنصات التي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية بما تساهم بشكل كبير في التعلم عن بُعد دون الذهاب إلى أي جهة تعليمية، كما أن بها جميع الخدمات التعليمية التي يحتاج اليها الطلبة وأولياء الامور بجميع المدارس وبمختلف المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية.

منصة مايكروسوفت تميز في السعودية

أعلنت وزارة التعليم في وقت سابق عن إطلاق منصة مدرستي بهدف الاستفادة من دراسة المواد وشرحها. تتيح منصة مدرستي للطلاب أيضًا التفاعل مع أقرانهم ومعلميهم، والمشاركة في المناقشات، والتعرف على توزيع الدورات، والدرجات والامتحانات السنوية. منصة مدرستي هي وسيلة فعالة للتعلم عن بعد، وقد تم إطلاق المنصة من قبل وزارة التعليم في عام 2020 بعد الإعلان عن تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار فيروس كورونا لجميع طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، في حين أن منصة مدرستي بها كافة الخدمات الالكترونية يبحث عنها الكثير من الطلبة واولياء الامور بما يساهم ذلك في تنمية مجال التعليم وجعل الدراسة أكثر سهولة في المملكة العربية السعودية تزامنًا مع رؤية المملكة الاستراتيجية لعام 2030، والتيي ينتظرها العالم بأكملة من أجل نشر كل ما تم خلال هذه الاعوام.

تسجيل دخول منصة مايكروسوفت تيمز في السعودية لعام 2022

يمكن للبنين والبنات من جميع المدارس السعودية الوصول إلى جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر منصة المدرسة باتباع الخطوات أدناه لتنزيل المنصة وتسجيل الدخول وفقًا للأتي:-

استخدم جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول الخاص بك لتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي.

انقر فوق رمز المدرسة لمنصة التعلم عن بعد الخاصة بنا.

قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft الخاص بك أو حساب الطالب في نظام نور التعليمي.

أدخل جميع البيانات التي تريدها واقرأها بعناية للتأكد من صحتها.

ثم اضغط على زر تسجيل الدخول وسترى جميع المعلومات الخاصة بالطالب.

إطلاق منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم

نظرًا لأن الوزارة تعمل جاهدة لتقديم العديد من الخدمات للطلاب لضمان الانتقال السلس للتعلم، فإنها ستسمح للطلاب بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي باستخدام حساب Microsoft الخاص بهم، مما يجعل التعلم عن بعد أسهل للطلاب. لقد جعلت من الممكن معلومة، فضلاً عن أن منصة مدرستي كان لها دور كبير وقت تفشي فيروس كورونا وعند بداية الحجر الصحي الذي كاد وأن يقضي على العالم بأكمله، وفي هذا فقد أطلقت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية هذه المنصة من أجل مساعدة العديد من الطلبة وأولياء الامور في إنها كافة الاعمال الذين يرغبون فيها.

كيفية تحضير درس على المنصة مدرستي 1444

يمكن للطلاب استخدام منصة مدرستي عن طريق تنزيل التطبيق على هواتفهم المحمولة باتباع الخطوات أدناه:-