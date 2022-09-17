نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ملاك... شاهد أيقونة الأمل بعد خروجها من بين انقاض عمارة اللويبدة .. فيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 17 سبتمبر 2022 01:13 مساءً - دوت الخليج:- من بين الركام خرجت ملاك بارقة أمل بعد أن ساد الحزن والترقب الممزوج بالخوف واليأس.

ملاك الرضيعة، التي صمدت لساعات طويلة تحت انقاض العمارة المنهارة في جبل اللويبدة بقلب العاصمة عمان، لم تسعد نجاتها والديها فحسب، انما كل العيون التي كانت تترقب عمليات البحث والانقاذ التي يبذل فيها نشامى الدفاع المدني والاجهزة الامنية كل جهودهم لإخراج العالقين من بيت الركام والحطام عبر اكثر من 60 ساعة متواصلة لم تتوقف اياديهم ولم يهدأ بالهم حتى إنقاذ كل العالقين والمحاصرين بين الطمي والحجارة.

ارادة هؤلاء الابطال النشامى تجسدت بملامح الفرح التي ارتسمت على جباههم السمر التي تتصبب عرقا وشرفا ووفاء واخلاصا ومحبة وهم يتسابقون لحمل الطفلة التي لها من اسمها نصيب.

والدة ملاك قالت ان دعاء الامهات لا يخيب، واليوم تجسد هذه الطفلة الرضيعة استجابة العلي القدير للأم وتعكس ببراءتها الأمل وحب الحياة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملاك... شاهد أيقونة الأمل بعد خروجها من بين انقاض عمارة اللويبدة .. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.