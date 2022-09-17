نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركب والبحر والسيف.. تعرف على معاني الرموز الجديدة في شعار قطر الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر شعار قطر الجديد عمليات البحث بصورة لافتة للنظر، نظرا لما تم الإعلان عنه من جانب رئيس مجلس الوزراء بقطر خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني يوم الخميس الموافق ١٥ سبتمبر، فتم تحديث الشعار بناء على التنمية الشاملة التي يتم إجرائها داخل قطر مؤخرا.

شعار قطر الجديد

خلال المؤتمر الذي ترأسه كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بقطر، حيث تم الإعلان عن أهداف تغيير شعار قطر، وإليكم أبرز الأهداف بالصورة الآتية:

جعل العمليات الاتصالية بدولة قطر أكثر تنظيما من خلال وجود هوية بصرية موحدة بشعار واحد.

تثبيت وتوضيح الهوية المؤسسية داخل قطر سواء بالمستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

واستخدام الشعار سيكون على مرحلتين، فالمرحلة الاولى يتم فيها توافر مكاتب الاتصالات الحكومية تحت شعار وطني موحد، والمرحلة الثانية سيتم فيها تحديد شعار موحد للمؤسسات الخارجية والدبلوماسية بقطر.

مواصفات الشعار الجديد

إن كل رمز متواجد بالشعار الجديد لديه معنى مميز يدل على مواصفات تاريخية وعريقة عن دولة قطر، وإليكم أبرز تلك المواصفات بالصورة الآتية:

رمز المركب بالشعار يعني مركب فتح الخير والتي تعد أول مركب تقليدية تم إنشائها بقطر، فكانت هذه المركب من أوائل الأعمال القطرية لإحداث تنمية تجارية، ويعود تاريخ إنشائها سنة ١٩٠٠.

رمز البحر بالشعار يعني التراث الاقتصادي بدولة قطر، فكان يتم صيد الأسماك وتجارة اللؤلؤ، فكان البحر مصدر دخل مهم لقطر في الماضي.

رمز السيف بالشعار يعني القوة والشجاعة لكن تلك القوة تأتي بحكمة، ويعد شعار السيف ركن أساسي بالشعار، ويعتز به القطريين كثيراً،

رمز شجرة النخيل بالشعار يعني الأصناف المرطبة الموجودة في مزرعة الشيخ خليفة بن حمد، فهذا الرمز يعني منه الإخلاص.

وفي النهاية نكون قد كشفنا لكم أبرز التفاصيل التي تدور حول الإعلان عن شعار قطر الجديد، فالحكومة القطرية لها أهداف معينة من وراء تدشين هذا الشعار، وهذا ما قمنا بذكره في السابق، ولاحظنا أن الرموز المتواجدة بالشعار الجديد تحمل معاني مختلفة تدل على التاريخ القطري والذي يفتخر به القطريين قاطبة، وهذا ما أكد عليه الحكومة القطرية في المؤتمر.