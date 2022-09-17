نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الجلوس على عرش بريطانيا، المملكة التي لا تغيب عنها الشمس في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترتيب الجلوس على عرش بريطانيا، بدون شك أن وفاة الملكة اليزابيث وتولي إبنها البكر عرش بريطانيا هو أكبر حدث في العالم هذه الأيام، و لكن ما لا يعرفه أغلب الناس من هم الذين لهم الحق في إعتلاء عرش المملكة المتحدة، و في ها المقال سوف نقوم بعرض أهم عشرة شخصيات بالترتيب لهم الحق في عرش هذه المملكة العريقة. ترتيب الجلوس على عرش بريطانيا أولا الملك تشارلز الثالت: ملك المملكة المتحدة الحالي، تولى الحكم بعد وفاة أمه الملكة إليزابيث بصفته الأبن البكر لها ووريثها الشرعي.

من مواليد الرابع عشر من نوفمبر عام 1948 ميلادية.

تزوج من الليدي ديانا سبنسر عام 1981 ميلادية وطلقها عام 2004.

ثم تزوج من كاميلا باركر.

تولى الحكم يوم الثامن من شهر سبتمبر عام 2022. ثانيا الأمير ويليام: يلقب بدوق كامريدج، وهو الأبن البكر للملك تشارلز الثالث.

من مواليد الحادي والعشرين من شهر يونيه عام 1982 ميلادية. ثالثا الأمير جورج: يلقب بأمير كامبريدج، الأبن الأكبر للأمير ويليام.

من مواليد الثاني والعشرين من شهر يوليه عام 2013 ميلادية. رابعا الأميرة شارلوت: تلقب بأميرة كامبريدج، الأبنة الكبرى للأمير ويليام.

من مواليد الثاني من شهر مايو عام 2015 ميلادية. خامسا الأمير لويس: يلقب بأمير كامبريدج، الأبن الثاني للأمير ويليام، والثالث في الترتيب العام لأولاد الأمير ويليام.

من مواليد الثالث والعشرين من شهر أبريل عام 2018 ميلادية. سادسا الأمير هاري: يلقب بأمير ساسكس، الأبن الثاني للملك تشارلز الثالث.

من مواليد الخامس عشر من شهر سبتمبر عام 1984 ميلادية. سابعا أرتشي ماونتباتن وندسور: ليس له أي ألقاب ملكية، وهو الأبن البكر للأمير هاري.

من مواليد السادس من شهر مايو عام 2019 ميلادية. ثامنا ليليبت ماونتباتن وندسور: ليس لها أي ألقاب ملكية، وهي أبنة الأمير هاري.

من مواليد الرابع من شهر يونيه عام 2021 ميلادية. تاسعا الأمير أندرو: يحمل لقب دوق يورك، وهو البن الثاني للملكة اليزابيث.

من مواليد التاسع عشر من شهر فبراير عام 1960 ميلادية. عاشرا الأميرة بياتريس: تحمل لقب أميرة يورك، هي الأبنة الكبرى للأمير أندرو.

من مواليد الثامن من شهر أغسطس عام 1988 ميلادية.

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