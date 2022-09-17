نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مسابقة 30 الف معلم || موعد إعلان المقبولين في وظائف وزارة التربية والتعليم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد معدلات البحث بشكل كبير ومستمر عن موعد نتيجة مسابقة 30 الف معلم، مسابقة التربية والتعليم 2022 لخريجي كليات التربية بمختلف المحافظات المصرية، وذلك ضمن خطة الدولة لسد العجز بالمؤسسات التعليمية بأعداد المعلمين والمعلمات قبل بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، وذلك وفقاً للجدول الزمني المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم لمواعيد العام الدراسي الجديد.

موعد نتيجة مسابقة 30 الف معلم

ويترقب الكثير ممن تقدموا في التسجيل بمسابقة التربية والتعليم موعد نتيجة مسابقة 30 الف معلم، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء الاختبارات المنعقدة للمتقديم لشغل وظائف الـ30 ألف معلم، وذلك بنهاية شهر سبتمبر الجاري 2022، وفقاً للجدول الزمني المحدد من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم، وتظهر نتائج المسابقة مباشرة عقب الانتهاء من الاختبارات الإلكترونية التي تجري من خلال جهاز التنظيم والإدارة خلال الفترة من يوم 28 أغسطس 2022، وحتى يوم 27 سبتمبر 2022، وذلك وفقاً للتوزيع الجغرافي طبقاً لمحل الإقامة المثبت ببطاقات الرقم القومي للمتقدمين.

وانتهت كل من محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، البحيرة، الإسكندرية، الغربية، قنا، الأقصر، بني سويف، الشرقية) من اجراء الاختبارات للمتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم، ويستمر اجراء الاختبارات للمتقدمين بباقي المحافظات كالآتي:

اختبارات مسابقة الـ30 ألف معلم بكفر الشيخ 18 سبتمبر.

اختبارات مسابقة الـ30 ألف معلم بسوهاج 17 سبتمبر.

اختبارات مسابقة الـ30 ألف معلم بدمياط والفيوم 20 سبتمبر.

اختبارات مسابقة الـ30 ألف معلم بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد 19 سبتمبر.

اختبارات مسابقة الـ 30 ألف معلم بالمنيا 21 و22 سبتمبر.

اختبارات مسابقة الـ 30 ألف معلم بالدقهلية 26 و27 سبتمبر.

اختبارات مسابقة الـ 30 ألف معلم بمطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد 25 سبتمبر.

اختبارات مسابقة الـ 30 ألف معلم بأسوان وشمال سيناء 24 سبتمبر.

نتيجة مسابقة 30 الف معلم

وفي خلال انتظار موعد نتيجة مسابقة 30 الف معلم، نوضح لكم أن المرحلة الأولى من المسابقة تركز على تخصصات رياض أطفال ومعلم مساعد لأول ثلاث صفوف من التعليم الابتدائي، باشتراط توافر المهارات العامة والتخصصية المطلوبة لشغل الوظائف التي تم الإعلان عنها.

وننوه أنه في حالة اجتياز عدد كبير من المتقدمين لاختبارات القبول بالمسابقة فوق الأعداد المطلوبة، سيتم الرجوع إلى معايير أخرى محددة لاختيار المرشحين بشكل نهائي وعلى رأسها الآتي: