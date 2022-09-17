نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [Link] بوابة التعليم الذكي في الإمارات 2022/2023 lms sign in في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط الدخول في بوابة التعليم الذكي، حيث يبحث عنها مئات الطلاب والطالبات في الإمارات العربية المتحدة بشكل يومي، وسنتابع معكم في هذا المقال رابط تسجيل الدخول في بوابة التعلم الذكي التابعة إلى وزارة التربية والتعليم الإماراتية، وكيف يمكنك عمل الواجبات وتسليم الأنشطة، وكيف يمكنك الحصول على النقاط الخاصة بك ومعرفة عدد النقاط والإشعارات التي يرسلها الأستاذ لك، وهذا للحصول على وسام الطالب الرقمي وكذلك الطالب المتفوق والأوسمة الأخرى، وكيفية حل مشاكل الدخول الشائعة بين الطلبة في الامارات، فتابعوا معنا في موقع ثقفني.

بوابة التعليم الذكي

وتعتبر منصة البوابة للتعليم الذكية من أكثر أفضل البرامج أو الخدمات التعليمية التي تقدمها وزارة التعليم في دولة الامارات، حيث إننا كما نعلم فإن الدولة تعنى عناية شديدة بمجال التعليم مثله كمثل أي مجال آخر مهم في الدولة، حيث تعتبر الامارات توفير أحدث الوسائل التعليمية للطلبة من الأشياء المهمة في بناء الوطن.

وقد تم عمل منصة تعليمية تفاعلية إلكترونية، تحت اسم بوابة التعلم الذكي الإلكترونية بالإمارات، حيث يتم توفير جهاز لابتوب من المدرسة لكل طالب يمكنه الدخول من خلاله ومتابعة الأنشطة والتواصل مع المعلمين وأولياء الأمور من متابعة جميع الأشياء التي يحتاج معرفتها عن الطالب، مثل أدائه والأوسمة التي حصل عليها والدرجات.

رابط تسجيل الدخول lms sign in

وسنتابع معكم طريقة تسجيل دخول لجميع الطلبة في المنصة الإلكترونية، وكيف تحل مشكلة الحساب ما يدخل معك والتي تواجه الكثير من الطلبة وخاصة الجدد الذين استلموا ادوات العملية التعليمية الكترونية مثل اللابتوب للتعلم، فتابعوا الخطوات التالية:

اذهب إلى رابط النظام الرسمي لوزارة التعليم بالامارات عبر الضغط على lms.moe.gov.ae .

. سيطلب منك إدخال البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم وكلمة السر login.

اسم المستخدم هو نفسه اسم المستخدم الموجود في اللاب توب الخاص بك.

أما بالنسبة إلى كلمة المرور ففي حالة اذا كنت أول مرة تدخل سيكون #STU.

وبعد الدخول لأول مرة اذهب إلى المعلومات الشخصية وغير كلمة المرور بكلمة مرور جديدة تناسبك.

وفي أول مرة للدخول ستجد رسالة ترحيبية بها نظام النقاط، والذي سنتعرف عليه بشكل مفصل في هذا المقال فتابع معنا.

ما هو نظام النقاط في بوابة التعليم الذكي

ومن أهم الأشياء التي يقدمها بوابة التعليم الذكي lms moe gov ae، هو نظام النقاط، وهو عبارة عن نظام يأتي لتحفيز الطلبة على العمل والجد والاجتهاد بشكل كبير، وهذا عن طريق تقديم مكافأة للطلاب في تطبيق التعلم الذكي، وهذا عن طريق عمل انجازات مثل:

تسليم الواجابات.

مشاهدة محتويات المقررات.

إضافة منشورات على حائط المقرر.

التعليق في حائط المقرر.

المشاركة في نقاشات المقرر.

التفاعل مع الطلاب والمعلمين وكذلك للمدارس.

تشجيع ولي الأمر على الدخول على النظام يوميا.

مشاهدة ولي الأمر محتويات المقرر.

ويحصل الطالب في هذا النظام على أوسمة مثل التفكير الإبداعي، ويمكن للطلبة الحاصلين على عدد نقاط كبير الحصول على لقب الطالب الرقمي وكذلك لقب الطالب المتوفق من وزارة التعليم، وتجد النقاط الخاصة بك في الصفحة الرئيسية إلى جانب علامة الإشعارات، وقد تابعنا معكم طلب مساعدة دراسية من الهلال الأحمر.

طريقة إعداد واجب في بوابة التعليم الذكي

وفي حالة اذا كان لدى الطالب واجب أو امتحان، فيمكنه الدخول عليه وإعداده، وهذا من ضمن خدمات وبوابة التعليم المحدث، حيث تُعد الواجبات عن طريق الخطوات التالية:

في الصفحة الرئيسية الخاصة بك اضغط على الأنشطة.

تجد أنشطة تحتاج إلى إجراء وهي الواجبات.

قم بتأدية النشاط، واذا كان مطلوبة منك كتابة اكتبه وصوره ثم حوله pdf، وارفع على المنصة.

وفي حالة اذا واجهتم أي مشكلة تقنية في الموقع قم بعمل تواصل مع أحد المعلمين أو البريد الإلكتروني للمدرسة، وسوف يقولون لك الحل الخاص بك في أسرع وقت.

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