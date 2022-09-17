نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة مدرستي schools.madrasaty للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في المقال التالي
عمر شويل - جدة تسجيل الدخول منصة مدرستي، هي عبارة عن منصة يتلقى من خلالها الطلاب من مختلف المراحل الدروس التعليمية بعد بدء دراستهم في المملكة، ويواجه بعض المستخدمين صعوبة في الدخول إلى المنصة، لكن بعض الأشخاص يحتاجون إلى بعض الإرشادات لفهم المنصة، وكيفية تسجيل الدخول إليها، توفر منصة مدرستى للطلاب والمعلمين عددًا من الخدمات لتحقيق تجربة التعليم عن بعد التي تحاكي التعليم المدرسي قدر الإمكان، يبدو الأمر كما لو كان الطلاب في يوم دراسي تقليدي، وتتيح المنصة للطلاب الحصول على الدروس التعليمية بطريقة سهلة وبسيطة كما أنها تحتوي على فصول دراسية افتراضية يشرح المعلمون الدرس ويتفاعلون مع الطلاب ويقيمون استيعاب الطلاب من خلال الفصول الافتراضية.
تسجيل دخول منصة مدرستي
يمكن للطالب تسجيل الدخول إلى منصة مدرستى من خلال حساب مايكروسوفت الخاص به باتباع الخطوات:
- تسجيل الدخول إلى منصة مدرستى.
- انقر فوق تسجيل الدخول إلى الموظفين والطلاب باستخدام حساب مايكروسوفت.
- أدخل البريد الإلكتروني.
- الضغط على كلمة التالى.
- اكتب كلمة المرور.
- قم بتسجيل الدخول.
- انتقل إلى الصفحة الرئيسية للوصول إلى خدمات المنصة.
خطوات تسجيل دخول ولي الأمر منصة مدرستي
يمكن لولي الأمر تسجيل الدخول إلى حساب منصة مدرستي باستخدام بيانات نظام نور التعليمي باتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى منصة مدرستى.
- حدد الأيقونة لتسجيل الدخول إلى حساب ولى الأمر.
- اكتب اسم المستخدم في نظام نور.
- أدخل كلمة المرور لنظام نور التعليمي.
- سجل الدخول إلى الصفحة الرئيسية لنظام نور.
طريقة إنشاء حساب في منصة مدرستي 1444
يمكن للأفراد في المملكة العربية السعودية إنشاء حساب جديد على المنصة الإلكترونية مدرستى من خلال المنصة ببساطة عن طريق اتباع هذه الخطوات:
- تسجيل الدخول إلى منصة مدرستى.
- انقر فوق قسم العودة إلى المدرسة.
- انقر فوق خيار “تسجيل جديد”.
- اكتب رقم هويتك أو رقم إقامتك.
- أدخل رقم الجوال.
- انقر فوق أنا لست روبوتًا.
- انقر فوق رمز التحقق.
- تحقق من البيانات المطلوبة.
- وأخيراً تأكيد الحساب.
منصة مدرستي تسجيل دخول مايكروسوفت
- يتطلب تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي للطلاب والمعلمين أن يكون لدى المستخدم حساب نشط على المنصة ويمكن أن يتم التفعيل من خلال المعلومات المتاحة على نظام “توكلنا“
- بعد تسجيل الدخول إلى نظام توكلنا يتم الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور من خلال بيانات المستخدم أو المدرسة التابعة.
- يتم تفعيل حساب المستخدم وكلمة المرور ويتم حفظهم من أجل تسجيل الدخول فى المرات القادمة.
- يتم تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت الطلاب والمعلمين عن طريق الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي.
- انقر لتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت.
- أدخل اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني الخاص بك.
- انقر فوق التالى.
- أدخل كلمة المرور.
- انقر لتسجيل الدخول .
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