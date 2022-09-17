الأعيان الأردنى: نتطلع لمزيد من التعاون بمجال التشريع الاستثمارى مع مصر

جدة - نرمين السيد - وقال الفايز، إن مصر والأردن تجمعها علاقات جذرية وتاريخية على جميع المستويات القيادية والحكومية والشعبية، مشددا على ضرورة العمل على تعزيز تلك العلاقات عبر القنوات التشريعية والاستثمارية.

وأضاف رئيس مجلس الأعيان الأردنى، أن مصر لديها بيئة تشريعية جيدة وكبيرة فى جميع المجالات، وخصوصا فى قطاع الاستثمار، مشيرا إلى أن الأردن يتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق فيما يخص المجال التشريعى الاستثمارى وخصوصا وأن الأردن لديه قانون جديد للاستثمار سيخرج قريبا إلى النور.

وكشف أن موقع مصر الاستراتيجى والجيوسياسى وكذلك الأردن يجعلهما بوابة للسوق العالمى وخصوصا الإفريقى والعربى، مشددا على ضرورة تحقيق المزيد من التكامل التجارى والاقتصادى المصرى الأردنى من أجل فتح هذه الأسواق وتحقيق أهداف اقتصادية للدولتين فى ظل التحديات والأزمات الإقليمية والدولية.

ونوه إلى أن اللجنة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية فى مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى تعد نموذجا للعلاقات العربية العربية، مشددا على ضرورة توسيع المشاركة العربية فى هذه اللجنة المشتركة.

وأشار إلى أن هذه اللجنة تهدف لتأسيس مرحلة جديدة من التكامل الاستراتيجى بين الدول الثلاث قائمة على الأهداف التنموية المشتركة، لا سيما فى ضوء الروابط التاريخية والشعبية المتينة بين مصر والأردن والعراق.

وأوضح رئيس مجلس الأعيان الأردنى أن هناك مساعى مصرية أردنية لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى وهو هدف استراتيجى لدى قيادة البلدين، مؤكدا أن مصر بدورها العربى والإقليمى والدولى وكذلك الأردن سيسعيان لتحقيق هذا التكامل باعتباره أمر حتمى للعالم العربى فى ظل التحديات القائمة.

وشدد على ضرورة تحقيق ثورة تشريعية عربية فى تشريعات وقوانين الاستثمار العربى من أجل جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية فى الدول العربية والتى تتمتع بفرص استثمارية هائلة، مؤكدا أن مصر والأردن يقودان ثورة فى البيئة التشريعية الاستثمارية لديهما.

واعتبر أن الاستثمار هو قاطرة الاقتصاد القومى العربى ويجب ضخ المزيد من الاستثمارات فى جميع الدول العربية حتى تواجه التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، مؤكدا أن الاقتصاد وتنميته وتحقيق التكامل العربى واستقراره جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى.

كما شدد رئيس مجلس الأعيان الأردنى على ضرورة إزالة كافة المعوقات التى تعوق حركة التجارة العربية العربية وإنشاء اتحاد جمركى عربى على غرار الدول الأوروبية وأمريكا وكذلك الصين فى علاقاتهم الدولية فى قطاع الاقتصاد والتجارة رغم اختلاف لغاتهم وعقيدتهم.

ولفت إلى أن العالم العربى يجمعه التاريخ والجغرافيا والدين واللغة ولكن مازال لم يحقق بعد تكامله الاقتصادى والتجارى وعليه يجب أن تكون هناك استراتيجية حكومية من كافة الحكومات العربية لتحقيق هذا التكامل الذى يمثل تحدى كبير لمزيد من التبادل التجارى والاقتصادى والاستثمارى.

وأعرب الفايز عن أمله فى أن يعم الأمن والاستقرار السياسى والاقتصادى جميع ربوع العالم العربى، مشددا على ضرورة العمل العربى العربى لإنهاء النزاعات الراهنة فى بعض الدول العربية الشقيقة.

ورأى أن تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء النزاعات والخلافات العربية العربية هو البوابة الحقيقية لتحقيق التكامل الاقتصادى والتجارى العربى مما يساهم فى الحفاظ على الأمن القومى العربى.

ثمن الفايز الجهود التى يقوم بها العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى والتى متّنت العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع العديد من دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية، ودمجت مصادر الاقتصاد الوطنى مع الاقتصاد العالمى وخصوصا العربى.

وكان رئيس مجلس الأعيان الأردنى، شارك وتحت رعايته افتتاح مؤتمر الاستثمار الإقليمى "تحديات وفرص" الذى ينظمه المركز الريادى للتدريب على حقوق الإنسان والدراسات، بالتعاون مع غرفة صناعة عمان.

ويهدف المؤتمر الذى استمر لمدة يومين، بمشاركة عربية واسعة من فلسطين والعراق ومصر والسعودية، وقطر والكويت، وممثلين عن القطاع العام والخاص؛ إلى دعم التنمية المستدامة والتصدى لتحديات الطاقة والمياه والأمن الغذائى.

كما يهدف إلى كشف السياسات والتوجهات الحكومية من أجل دعم الاستثمار، وتوليد فرص العمل، وتعميق الاستفادة من إمكانات الأردن المتاحة فى مجالات الصناعة و التجارة والسياحة والخدمات التكنولوجية المتطورة، وجعل الأردن مركزاً لوجستيا و حلقة وصل مهمة فى سلسلة التزويد الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب فى الجوار ودول الخليج، الذين يمثلون العمق الاستراتيجى للمملكة.