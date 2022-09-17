العالم اليوم - بعد غارات إسرائيلية.. مطار دمشق يعمل كالمعتاد

انتم الان تتابعون خبر بعد غارات إسرائيلية.. مطار دمشق يعمل كالمعتاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 سبتمبر 2022 12:22 مساءً - أعلنت وزارة النقل السورية، السبت، أن مطار دمشق الدولي يعمل كالمعتاد، وذلك بعد ساعات من شن إسرائيل ضربات صاروخية في محيط المطار أدت إلى مقتل 5 جنود سوريين.

وقالت النقل السورية إن حركة النقل الجوي في مطار دمشق الدولي مستمرة وفق البرامج الموضوعة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وذكر مدير المؤسسة العامة للطيران، باسم منصور، أنه لا يوجد أي تعديل على الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار دمشق الدولي.

وتابع: "المطار مستمر بالعمل بشكل طبيعي في خدمة المسافرين ووفق حركة النقل الجوي المعتادة".

وكانت وسائل إعلام سورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان ذكروا في وقت سابق أن خمسة جنود سوريين قتلوا في هجوم إسرائيلي على محيط مطار العاصمة ومناطق أخرى في دمشق.

وأكد الجيش السوري في بيان أن الهجوم الإسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب العاصمة.

وبدوره، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان: "رصد نشطاء المرصد قصفا إسرائيليا، على مواقع في مزارع الغسولة قرب مطار دمشق الدولي ومحيط منطقة السيدة زينب ومنطقة الكسوة في ريف دمشق".

وأضاف أن القصف طال مواقع "تتمركز فيها ميليشيات موالية لإيران، تزامنا مع محاولة الدفاعات الجوية التابعة للنظام التصدي لأهداف في سماء المنطقة الجنوبية."

وأضاف "قتل سبعة عناصر بينهم اثنان من الميليشيات الإيرانية من جنسيات غير سورية، و5 من عناصر قوات النظام".