نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق الدراسة في السعودية بسبب جدري القرود للمدارس والجامعات حقيقة أم لا “التفاصيل كاملة” في المقال التالي

عمر شويل - جدة حقيقة تعليق الدراسة في السعودية بسبب جدري القرود، كشفت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية حقيقة تعليق الدراسة في السعودية بسبب جدري القرود، حيث نفت الوزارة صدور أي قرار رسمي يخص تأجيل الدراسة في المدارس، وإليكم التفاصيل في التقرير التالي.

حقيقة تعليق الدراسة في السعودية بسبب جدري القرود

أصدرت الوزارة بيان رسمي لها توضح فيه حقيقة تعليق الدراسة في السعودية بسبب جدري القرود، حيث جاء في البيان نفي كل ما يدور حول هذا الخبر، مشيراً إلى أن قرار تأجيل الدراسة بعد اكتشاف أول إصابة بـ جدري القرود في السعودية، لن يتم اتخاذه من قبل وزارة التربية والتعليم مثلما يظن البعض، ولكنه يكون قرار من لجنة إدارة الأزمات في حالة وجود أي ظروف تستدعي ذلك، وأضافت الوزارة في بيانها، أنه على جميع الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء أي شائعات تتحدث عن تأجيل الدراسة في أو تحويل الدراسة لـ أونلاين، مشددةً على الجميع أنه لابد فقط من الالتزام بما يتم إعلانه رسميا في البيانات الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الشأن.

حقيقة تعليق الدراسة في السعودية بسبب جدري القرود وتفاصيل حول انتشار المرض

وفى سياق متصل بعد توضيح حقيقة تعليق الدراسة في السعودية بسبب جدري القرود، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، ” أن فيروس جدري القرود ينتقل بالاختلاط اللصيق ، ولابد من الملامسة المباشرة، حيث يصبح معديا بعد تخطي مرحلة ظهور البثور والطفح الجلدي، مردفا أنه تم تسجيل حوالي 51 ألف و163 إصابة حول العالم، لكنه أكد أن معدلات الإصابة بالشرق الأوسط قليلة جدا، كنا بينت وزارة الصحة بالمملكة السعودية أن “برنامج اللوائح الصحية الدولية في المملكة على تواصل دائم ومستمر مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة أي تفاصيل أو مستجدات حول المرض و رصد أي حالات اصابة في جميع أنحاء العالم، وذلك للتأكد من عدم وجود أي مخالطين لحالات ترصد في السعودية”، كما حثت الوزارة الجميع على ضرورة الحرص على اتباع الإرشادات التوعوية و السلوكيات الصحية، التي تصدر عنها.