حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2022 || وزارة التربية والتعليم توضح حقيقة قرار التأجيل

عمر شويل - جدة يزداد التساؤل حول حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2022، والذي انتشر مؤخراً حول أنباء تأجيل الدراسة بشكل عام، وبناء عليه فقد صرحت وزارة التربية والتعليم بقرار لحسم هذا الأمر وتوضيح حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2022، مؤكدة على أن الدراسة هذا العام ستعتمد بشكل أساسي على الحضور في جميع المدارس مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

تأجيل الدراسة في مصر 2022

وبناءاً على تصريحات وزارة التربية والتعليم بشأن حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2022، وحول هذا الموضوع وحسماً للجدل، أ:دت الوزارة في بيان لها أن العام الدراسي الجديد 2022-2023 سوف يبدأ في موعده ضمن الجدول الزمني المحدد دون أي إلغاء أو تأجيل، على انتظام الدراسة الحضورية في المدارس كما ذكرنا سابقاً، وأوضحت المصادر بالوزارة أن قرار تأجيل الدراسة يعود للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذكرت حرص الوزارة على توفير العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية التي تسمح للطلاب بفهم وإدراك مخرجات التعلم الحديثة في المقرر الدراسي لهذا العام، بالإضافة على تدريبهم على النمط الجديد للأسئلة التي تعتمد على فهم الطالب وليس الحفظ.

حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2022

ويحتمل أن تكون الأسباب حول انتشار شائعات حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2022، هو القرار الذي أصدره الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بشأن تأجيل الدراس في المدارسة الحكومية حتى يوم 1 أكتوبر 2022، ولكن هذا القرار كان قرار عارض لمصلحة الطلاب وأولياء الأمور، مؤكداً على أن يوم الأحد 18 سبتمبر هو أول أيام الدراسة بالمدارس الدولية، ويبدأ العام الدراسي الجديد 2022-2023 طبقاً للجدول الزمني المقرر لبدء الدراسة، وأن خبر تأجيل الدراسة لا أساس له من الصحة، وفي نفس السياق أكدت الوزارة على الآتي: