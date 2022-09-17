نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان الأن لجميع الولايات برقم جلوس الطالب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان، شهدت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة ، ارتفاع كبير في معدلات البحث عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان، وكذلك عن رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة عبر موقع وزارة التعليم السودانية، وكان ذلك بعد أن أعلنت الوزارة عن الموعد الرسمي لإعلان النتائج عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، وإليكم التفاصيل في التقرير التالي.

نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان

وفقا لما صرحت به وزارة التعليم السودانية فإنه من المتوقع أن يكون آخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان بنهاية سبتمبر الجاري 2022 ، وقد اشارت المصادر أن عمليات التصحيح والمراجعة لدرجات الطلاب ما زالت جارية حتى الآن ، في ظل وجود ما يقرب من حوالي 1240 معلم ومعلمة من كافة ولايات السودان القائمين على عمليات التصحيح ، والمراجعة وتدقيق النتائج لتلافي أي أخطاء من الممكن حدوثها في أي من نتائج الطلاب.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان

أعلن وزير التربية والتعليم السوداني انه سيتم الكشف عن نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان فور الانتهاء بشكل كامل من عمليات التصحيح ، وأوضح أنه سيكون ذلك بعد بداية العام الدراسي الجديد والذي من المقرر له أن يبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 18 من سبتمبر 2022 ، وسيتم نشر نتائج الطلاب من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم السودانية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان

يمكن لجميع طلبة وطالبات المدارس الثانوية الاستفسار عن نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان من خلال الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم السودانية فور الإنهاء من إعلانها ، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات تتمثل فيما يلي؛