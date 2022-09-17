نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل تحديث Minecraft ماين كرافت 1.18 للجوال والكمبيوتر وأهم إضافات اللعبة الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة ماين كرافت بعد التحديث، الكثير من الأشخاص يبحثون عن طريقة تحميل التحديث الجديد للعبة ماين كرافت 1.18 للاستمتاع بجميع الإضافات والمميزات الجديدة والتي تجعل اللعبة أكثر إمتاعاً وتشويقاً، حيث أن لعبة ماين كرافت تعد من أفضل الألعاب الإلكترونية التي يعشقها الأطفال بشكل خاص، لأنها من الألعاب التي تعمل على تنمية المهارات والقدرات العقلية للاعب وتطلقه إلى عالم الإبداع والتخيل من خلال تشكيل بعض المكعبات والأجسام لبناء المنازل بواسطة عدد من المعدات والأدوات التي توفرها لك اللعبة لكى تتمكن من الفوز على أعدائك، وفى الآتي نقدم لكم طريقة تحميل لعبة ماين كرافت بعد التحديث الأخير.

طريقة تحميل ماين كرافت 1.18 للجوال

قم بالدخول إلى متجر التطبيقات المتوفر على هاتفك.

اكتب فى خانة البحث اسم اللعبة “Minecraft” ثم اضغط على كلمة تثبيت.

انتظر قليلا حتى يتم الانتهاء من عملية التثبيت وتنزيل ملف اللعبة إلى هاتفك.

ادخل على اللعبة وقم بإنشاء حساب بها ثم يمكنك بدء اللعب والاستمتاع به.

الإضافات الجديدة فى تحديث 1.18 ماين كرافت

بالطبع هناك بعض المميزات التي يمنحها التحديث للاعب للتمكن من التحكم فى الإعدادات بشكل أكثر وسهولة اللعب، ومن بين هذه الإضافات ما يلي:

يمنحك التحديث الجديد 1.18 تجربة وضع المتفرج.

نجد تغيير فى بعض المناطق الجبلية حيث تم تغطيتها بالكامل بالثلوج لتصبح بيضاء اللون، كما ظهور حيوانات جديدة مثل الدب القطبي والأرانب التي تملئ الجبال وتختبئ خلف الأشجار.

تم تغيير القمم الصخرية إلى stony peaks الملئ بالصخور والأحجار، ويظهر به عدد هائل من الماعز صغير الحجم.

أما فيما يتعلق بمناطق الكهوف لعبة ماين كرافت فى التحديث الأخير، فنلاحظ أنها أصبحت مغطاة بالعديد من النباتات والطحالب، كما أصبحت منطقة stone cave أكثر خطراً وشراسة حيث تحتوى على مخلوقات مخيفة وغريبة الشكل مثل “الغوغاء” والتي تقوم بمهاجمة اللاعبين الذين يدخلون إلى هذه المنطقة، كما تحتوى هذه المناطق على كتل صخرية جديدة وهى كتل Drip Stone.

يمكنك الآن استقبال تحديث لعبة ماين كرافت بأخر إصدار لها 2022، ويمكنك أيضاً التعرف على التحديثات الجديدة.