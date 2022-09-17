متي موعد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية في السعودية

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عمر شويل - جدة متي موعد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية يتساءل عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية حول موعد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية عبر قياس، وذلك عقب الإعلان بشكل رسمي عن فتح باب التسجيل من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية، ويعتبر اختبار القدرات المعرفية من أهم الاختبارات وأبرز الوسائل التي من خلالها يتم التعرف على الإمكانيات العقلية والقدرات لدى طلاب الجامعات وطلاب الثانوية العامة المقبلين على دخول الجامعة، حيث أن اختبار القدرات المعرفية هو أحد الاختبارات العامة التابعة للمركز الوطني للقياس، ويهدف إلى تقييم القدرات والإمكانيات التي يمتلكها الأفراد لإدراك العلاقات بين الأشياء والعلاقات المختلفة وفهمها.

متي موعد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444

أعلنت هيئة تقويم التدريب والتعليم (المركز الوطني للقياس) موعد التسجيل في اختبار القدرات 1444 (ورقي) المخصص للجامعيين من حملة شهادات البكالوريوس أو الماجستير الذين قاموا بالتقديم على وظائف الخدمة المدنية.

ثم يبدأ موعد التسجيل المبكر في اختبارات القدرة المعرفية 1444 اعتباراً من تاريخ اليوم الاثنين 12 سبتمبر م، 2022 الموافق 16 صفر 1444 هـ، على أن يتم غلق باب التسجيل المبكر يوم السبت 15 أكتوبر 2022 م، الموافق 19 ربيع الأول 1444 هـ.

ثم يتم عقد الاختبارات الورقية يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 م، الموافق 21 ربيع الآخر 1444 هـ، وتستمر الاختبارات حتى يوم الخميس 17 نوفمبر 2022 م، الموافق 23 ربيع الآخر 1444 هـ.

طريقة التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية 1444

يتم الذهاب إلى الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس. ثم إدخال رقم السجل المدني الخاص بالمستخدم. إدخال كلمة المرور، ثمّ الضغط على تسجيل الدخول. ثم كتابة رقم الإقامة داخل المملكة أو خارجها، أم مواطن بها. الاطلاع على جميع الشروط الخاصة بالمركز الوطني، ومن ثمّ الموافقة عليها. الضغط على أيقونة التالي، ثم تحديد المراكز. اختيار اليوم المراد الاختبار فيه. ثم مراجعة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدم والتأكد من صحتها. تقديم طلب الاختبار، ثم سداد رسوم الاختبار. تأكيد حجز أداء الاختبار.

شروط اختبار القدرة المعرفية

وهناك مجموعة شروط للتسجيل في اختبارات القدرة المعرفية، وهي

أن يكون الشخص سعودي الجنسية. ثم يشترط أن يكون مقيما إقامة كاملة داخل المملكة. اتباع جميع الإرشادات داخل قاعة الاختبار الخاصة بالمركز. ثم يلزم عدم إحضار آلة حاسبة أثناء الاختبار. الالتزام بالزي السعودي الرسمي.

رسوم التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية

رسوم التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية للجامعين 1444: 200 ريال سعودي، بينما رسوم التسجيل في اختبار القدرات المعرفية لطلبة الجامعة: 250 ريالا سعوديا.