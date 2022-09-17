نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات التحديث الجديد للعبة call of duty في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد لعبة call of duty واحدة من الألعاب الشهيرة التي يمكنك الحصول عليها على العديد من الأجهزة الإلكترونية سواء الهواتف المحمولة أو الكمبيوتر، وهي من الألعاب التي لها شهرة واسعة وقد تم إطلاق النسخة الأولى منها في عام 2003م، هذا وقد استمرت تحديثاتها على مدار الأعوام الماضية حتى ظهر التحديث الجديد لها؛ لذا نقدم لكم مميزات التحديث الجديد للعبة call of duty من خلال السطور القادمة.

مميزات التحديث الجديد للعبة call of duty

تعد هذه اللعبة من الألعاب التي تتنافس لاحتلال المرتبة الأولى بدلًا من لعبة ببجي الأكثر شهرة؛ لذلك قام صناع اللعبة بإضافة بعض المميزات حتى تصل إلى القمة، من هذه المميزات ما يلي:

أساسيات اللعبة: أضافت اللعبة للأساسيات بها المزيد من طائرات الهليوكوبتر.

دعم اللغة العربية: الكثير من الألعاب الإلكترونية كانت إضافة اللغة العربية بها بعد أن تمكنت من النجاح في النسخ الأولى منها؛ إلا أن هذه اللعبة كانت اللغة العربية بها مدعومة منذ أول نسخة لها.

إنشاء روم: أضافت اللعبة إنشاء غرف من أجل اللعب مع كل الأصدقاء معًا دون إدخال أي شخص غريب عنهم، وذلك بكل بساطة دون الحاجة إلى شراء الغرفة بخلاف باقي الألعاب الأخرى.

طور الزومبي: تستطيع من خلال اللعبة القيام بقتل الزومبي، بالإضافة إلى إنهاء المهام الموجودة في الطور كاملة.

تشغيل على الأجهزة الضعيفة: يمكنك اللعب بهذه اللعبة عن طريق استخدام جهاز بإصدار قديم، ولكن مع تواجد جودة عالية في الصورة.

حماية اللعبة: اللعبة لا تحتوي على أي جواسيس، كما لا يمكن تهكيرها مطلقًا فهي أكثر أمانًا.

شخصيات اللعبة: تحتوي اللعبة على كم هائل من الشخصيات للبنات والشباب، ويمكنك من خلالها التحويل ما بين الشخصيات كيفما تشاء.

التيم: تستطيع اللعب بفريق مؤلف من خمسة أشخاص بخلاف الألعاب المماثلة لها.

في نهاية مقال مميزات التحديث الجديد للعبة call of duty فقد عرضنا عليكم أهم هذه المميزات بالمقارنة مع باقي الألعاب المشابهة لها. حيث عرضنا دعمها للغة العربية، وعدد أفراد التيم بها، وتكلمنا عن شخصيات اللعبة، وعن الحماية داخل اللعبة وغيرها.