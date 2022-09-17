هل الكويت عراقية ام لا ؟ تعرف على الحقيقة من هُنـا “التفاصيل كاملة”

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عمر شويل - جدة يتساءل العديد من المواطنين بدول العالم العربي هل الكويت عراقية ام لا، ويثير هذا التساؤل في الفترة الأخيرة جدلاً واسعاً حول هذا الأمر، حيث اعتبرت العراق دوماً أن الكويت جزءاً من أراضيها التاريخية، ولذلك كان هناك إصرار دائماً على ضمها، وتكون أحد الولايات التابعة لمحافظة البصرة العراقية، التي قام الغزو البريطاني بفصلها في الماضي.

هل الكويت عراقية ام لا

للإجابة على التساؤل هل الكويت عراقية ام لا، دعونا نسترجع التاريخ قليلاً لنعرف التوابع التاريخية لهذا الموضوع، حيث كانت الكويت تابعة للبصرة العراقية حتى عام 1914، وذلك بعد أن تم فصلها بواسطة الغزو البريطاني، وفي عام 1932 فرض على البلدين الواقعين تحت سيطرة الاحتلال البريطاني اتفاقية ترسيم حدود ما زالت سارية المفعول إلى الآن.

ضم الكويت للعراق

في هذا الصدد هل الكويت عراقية ام لا، دعونا نذكركم أنه في عام 1933 طالب ملك العراق غازي بضم الكويت إلى دولته، وأقام وقتها إذاعة صوتية خاصة في قصره لهذا الغرض، وفي عام 1938 قرر المجلس التشريعي الكويتي في جلسة طارئة منعقدة الانضمام إلى العراق، ولكن فوجئ برفض بريطانيا لهذا القرار وطالبت الشيخ أحمد بن جابر الصبح، شيخ الكويت، بحل المجلس التشريعي ورفض القرار، ولم يكن وقتها أحد يعلم عن المخزون النفطي في الكويت سوى بريطانيا، وفي عام 1939 قامت بريطانيا بقمع ثورة مسلحة في الكويت تطالب بالانضمام إلى العراق، وقامت بإعدام قائد الثورة محمد المنيس، وعندما اكتشفت بريطانيا أن الملك غازى، ملك العراق، قد عهد إلى متصرف البصرة بإجتياح الكويت دبرت لعملية اغتياله.

غزو الكويت

بعد الرد على الجدل المثار بشأن هل الكويت عراقية ام لا، دعونا نذكركم بأنه أثناء الاتحاد الهاشمي بين العراق والأردن عام 1958، دعا رئيس الوزارء العراقي نوري السعيد الكويت للإنضمام إلى الاتحاد، وفي عام 1961 أعلن رئيس العراق، عبدالكريم قاسم، ضم الكويت، وعين قائماً تابعاً لمحافظة البصرة العراقية، فقامت القوات البريطانية بإنزال أسطول يضم 5000 آلاف جندي لحماية الكويت، وفي عام 1963 قتل قاسم في الانقلاب المزعوم بقيادة عبدالسلام عارف، والذي اعترف وقتها بسيادة الكويت مقابل تلقي هبة مالية قدرها 85 مليون دولار، مما تم اعتباره رشوة، وكان لها أثر كبير في الإطاحة به.

وفي عام 1990، قامت القوات العراقية بغزو الكويت في عهد الرئيس صدام حسين، وأعلنت ضمها إلى دولة العراق، مما كان له سبباً كبيراً في قيام حرب الخليج ضد العراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.