أبو الغيط يغادر إلى نيويورك للمشاركة فى الدورة الـ77 للأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - غادر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القاهرة صباح اليوم، السبت، متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة فى أعمال الشق رفيع المستوى من اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.





وصرح جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأنه من المنتظر أن تشهد الزيارة برنامج عمل مكثف للأمين العام يتضمن المشاركة فى عدد من الفعاليات والاجتماعات رفيعة المستوى التى ستناقش موضوعات وقضايا ترتبط بأولويات عربية مهمة فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من بينها مؤتمر وزارى مهم حول تمويل الأونروا، وقمة بشأن تحويل التعليم، واجتماع حول حقوق الأقليات.

كما يجرى أبو الغيط مقابلات مع عدد من كبار المسؤولين الدوليين، سواء من الدول أو من المنظمات الدولية، على رأسهم سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس المجلس الرئاسى اليمنى رشاد العليمى، ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، فضلا عن عدد من الوزراء والمسؤولين العرب والأجانب رفيعى المستوى، للتباحث حول سبل تطوير التعاون بين الجامعة العربية والأطراف الدولية والإقليمية.

وأشار رشدى إلى أن الدورة 77 للجمعية العامة تكتسب أهمية خاصة هذا العام فى ضوء تصاعد عدد من الأزمات الدولية والتوتر الظاهر فى الأوضاع العالمية، مضيفا أن أبو الغيط سيركز فى كل نشاطاته على دفع الأولويات العربية فى خضم هذه الأجواء العالمية المضطربة.