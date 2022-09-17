نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [new] لينك الهلال الأحمر الإماراتي المساعدات المحلية 2022 emiratesrc.ae في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الجميع عن الهلال الأحمر الإماراتي المساعدات المحلية، حيث يوجد الكثير من الأسر داخل الإمارات سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين الذين تأثروا بأزمة ارتفاع الأسعرا العالمية بشكل شديد، أو يمرون بأزمات مالية شديدة أو حالات طارئة تحتاج مساعدة للعلاج أو كذلك مساعدات دراسية والعديد من الأشياء الأخرى، وتعتبر هيئة الهلال الاحمر الاماراتي من الجهات الموثوقة التي تقدم المساعدات المالية والعينية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وسنتابع في هذا المقال رابط الدخول إلى بوابة نظام للهلال الاحمر، وتعبئة الطلب بشكل صحيح لضمان الحصول على المساعدة بنسبة كبيرة، فتابعوا في ثقفني.

الهلال الأحمر الإماراتي المساعدات

ويمكن إلى مئات الأشخاص داخل الإمارات تسجيل طلب مساعدة من الهلال الأحمر الإماراتي الرسمي وهذا من خلال تعبئة ملف الطلب وتقديم كافة المستندات المطلوبة لذلك في الموقع الإلكتروني، حيث تقوم هذه المؤسسة بتقديم المعونات والمساعدات والتي يصل صداها إلى خارج الإمارات.

حيث نجد في الموقع الإلكتروني عدة أقسام لاستقبال التبرعات، والتي يتم توجيهها في العديد من الخدمات الخيرية، وهذا كما نجد في كذا قسم كما يلي:

اعمال الهلال الاحمر الخيرية

وقد قمنا بعمل الإستعلام عن الأعمال الخيرية التي تقدمها المؤسسة بشكل رسمي للمستفيدين، وقد وجدنا عدة أقسام فيها، والتي كانت:

جسور الخير من أرض زايد الخير.

الإغاثات للدول الأجنبية.

صدقات.

طلاب علم.

سداد رسوم مدرسية.

دعم الطلاب ذوي الهمم.

أجهزة ذكية.

دعم طالب جامعي.

تقديم العلاج للمستحقين.

الهلال الأحمر الإماراتي المساعدات المحلية

وفي حالة اذا كنتم من سكان دولة الامارات سواء من الشارقة أو دبي أو أبوظبي أو راس الخيمة وكذلك باقي الامارات، فيمكنكم ارسال طلبات المساعدات الإنسانية عبر الموقع red crescent service، وهذا عبر التسجيل في المساعدات المحلية local aids، وسنتعرف معكم في هذا المقال على كيفية طريقة تعبئة الطلب الخاص بكم، فتابعوا:

ادخل إلى الموقع الإلكتروني عبر الرابط الرسمي emiratesrc.ae .

. ثم انقر على الخدمات في القائمة بالأعلى.

ومن القائمة المنبثقة، اضغط على المساعدات المحلية.

سيذهب بك إلى صفحة تسجيل الدخول للمتابعة.

اذا كنت تملك حسابا سجل الدخول به أو اضغط على إنشاء حساب.

بعدها بعد الدخول، اضغط على طلب مساعدة محلية.

تقوم بتعبئة الطلب الخاص بك في الملف (الهوية الوطنية، اسم العائلة، الدولة، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية).

بعدها اكتب في الرسالة الخاصة بك أمامك، الطلب مع ذكر الحالة الاجتماعية وسبب الطلب، وهل عليك ديون أم لا وبكم تقدر، ثم انقر على تقديم.

وبعد أيام سيتم الرد على الطلبات التي يقدمها المسجلين، ويمكنكم عمل استعلام عنها بعد تسجيل الدخول، وستظهر لكم حالة الطلب.

وفي حالة قبولك في موقع الهلال الاحمر سيتم التواصل معك للتوجه إلى فرع المؤسسة الأقرب منك، والتي تمتلك الكثير من الأفرع في الامارات العربية المتحدة، وهذا حتى تحصل على المساعدة أو يتم تحويلها لك، حسب ما تحدده الهيئة.

الشيخ محمد بن زايد يوجه المساعدة

وقد قام السيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوجيه مؤسسة الهلال الأحمر الاماراتي بتوجيه طائرة إغاثة عاجلة إلى دولة السودان، وهذا لتقديم المساعدة العاجلة لهم وللأسر المتأثرة من الفيضانات التي حدثت فيها منذ أيام.

وتعتبر هذه لفتة طيبة ودليل واضح على مساندة الإمارات لأشقائها وقت الازمات الخاصة بهم، وهذا يوضح لنا أيضا دور الهلال الأحمر الإماراتي في تقديم المساعدات المحلية أو الخارجية كذلك، وهذا سواء في البرامج المقدمة بالفعل، أو من حملة موجهة من السادة المسؤولين في الإمارات، حيث شاركت مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي في العديد من حملات الإغاثة.

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