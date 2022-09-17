نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم يوم إجازة اليوم الوطني للطلاب 1444 وفقًا لتحديد وزارة التعليم السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم يوم إجازة اليوم الوطني للطلاب؟ حيث ينتظر الطلاب في جميع المراحل الدراسية بعض الإجازات رسمية وخاصة الإجازة اليوم الوطني الذي يقوم جميع المواطنين بالكثير من الاحتفالات والمهرجانات الخاصة بهذه المناسبة السعيدة في المملكة العربية السعودية، ويتم الاحتفال بهذه المناسبة في شهر سبتمبر من كل عام، ومن خلال هذا المقال سوف نتحدث عن إجازات اليوم الوطني في السعودية، ونوضح لكم التقويم الدراسي الجديد 1444.

كم يوم إجازة اليوم الوطني للطلاب

تكون إجـازة الـيوم الوطني لجميع الطلاب هي أربع أيام متتالية، حيث تبدأ الإجـازة اليوم الوطـني للطـلاب من يوم الأربعاء 21 سبتمبر عام 2022 ميلادية، الذي يوافق تاريخ 25 صفر عام 1444 هجرية، وتنتهي هذه الإجازة من يوم السبت الموافق 24 سبتمبر عام 2022 ميلادية الذي يوافق تاريخ 28 صفر عام 144 هجرية، ويعود جميع الطلاب إلى الدراسة مرة أخرى من يوم الأحد الذي يوافق 26 سبتمبر عام 2022 ميلادية.

التقويم الدراسي 1444

يتمكن جميع الطلاب والطالبات معرفة جميع التواريخ الإجـازة الخاصة بالمناسبات والأعياد الرسمية في السعودية، ويستحق جميع الطلاب موعد إجازة الدراسية للعام 1444 هجرية 2022 ميلادية عبر التقويم الدراسي ويشمل البيانات التالية:

متى تبدأ عطلة اليوم الوطني

تبدأ إجـازة اليـوم الوطني لجميع الـطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية من يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر عام 2022 ميلادية، والذي يوافق تاريخ 25 صفر عام 1444 هجرية علما بأن تصادف نهاية الإجـازة الأسبوعية يوم الجمعة والسبت، أما بالنسبة لنهاية إجـازة الـيوم الوطـني للـطلاب والطالبات في السعودية من يوم السبت الموافق 24 سبتمبر عام 2022، ويوافق تاريخ 28 صفر عام 1444 هجرية، فالمتبقي على الإجازة من الآن أربعة أيام بالتقريب.

متى نهاية الترم الأول الدراسي

حددت وزارة التعليم في السعودية عن موعد انتهاء الترم الأول الدراسي يبدأ من نهاية الدوام يوم الخميس الذي يوافق تاريخ 30/4/1444 هجرية ويوافق تاريخ 24/4/2022 ميلادية وسوف يحصل الطلاب خلال هذا الفصل على إجـازة اليـوم الوطـني وأيضًا إجازتين مطولتين لكي يأخذ الطلاب قسط من الراحة من الدراسة.

آلية اختبارات الفصل الأول لعام 1444

يتساءل الكثيرين حول المملكة عن آلية الاختبارات الخاصة بالفصل الأول الدراسي وحتى وقتنا هذا لم تُعلن الوزارة عن أي تفاصيل تخص آليتها أو عدد أيامها ولكن في حال إعلانها سوف نوفيكم بالخبر مباشرةً.