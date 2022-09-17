سدد ديونك بمساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

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عمر شويل - جدة يتعرض الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية لأزمات مالية تضيق بهم الحال ولا يجدون حل لها خاصة مع الأزمة الأقتصادية التي تعرضت لها السعودية والعالم أجمع خلال الفترة الماضية، وتقدم الكير من الجمعيات والمؤسسات الخيرية في السعودية المساعدات المختلفة للمواطنين ومن ضمنها المساعدات المالية التي تستهدف من خلالها لحل مشاكل المواطنين المالية وغيرها من المساعدات المتنوعة الأخرى، ومن ضمن تلك المؤسسات مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية تلك المؤسسة التي تقدم المساعدات المالية والصحية والعينية أيضاً، سنوضح لكم كافة التفاصيل وطريقة التقدم للحصول على مساعدة مالية لسداد الديون.

سدد ديونك بمساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد

لطلب المساعدة المالية بموجب تقديم طلب مكتوب يوضح فيه أسباب طلب المساعدة، ويرسل على المقر الرسمي للمؤسسة.

صيغة كتابة طلب مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد

بسم الله الرحمن الرحيم

تحيه طيبه لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد حفظه الله

اتقدم لسيادتكم بطلب للحصول على مساعدة مالية من سيادتكم لسداد الديون التي يتعثر عليا سدادها، واتمنى من سيادتكم الموافقة على طلبي وقبوله.

(إرفاق المستندات التي تؤكد وجود ديون متعثر سدادها)

اسم المرسل/…..

العنوان/….

رقم الهاتف/….

شروط الموافقة على طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد حاجة المواطن للمساعدة. صاحب الطلب سعودي الجنسية ويقيم في السعودية. تقديم معلومات صحيحة في الطلب المقدم للموافقة عليه. توضيح رقم جوال صحيح مع الطلب لتواصل مع صاحبه من خلاله. تقديم الأوراق الصحية إذا كانت المساعدة المطلوبة علاجية.

عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

أهم المساعدات المقدمة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد