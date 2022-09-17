الحرب الروسية الأوكرانية.. «إكسترا نيوز» ترصد خبايا هجوم كييف المضاد

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل "إكسترا نيوز" الإخبارية، إنه بعد الهجوم الذى استخدمته القوات الأوكرانية، تعمل القوات الروسية حاليًا على استعادة هذه المناطق، موضحًا أنها ربما تأخذ أيامًا وربما أسابيع لاستعادتها، حيث أن القوات الأوكرانية المتمركزة فى هذه المناطق هى قوات النخبة فى الجيش الأوكرانى.





قصف على مدار الساعة

وأضاف مشيك، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القيادة الروسية بدأت تستخدم تكتيكات أكثر حسمًا تجاه القوات الأوكرانية، إضافة إلى القصف الروسى الذى لم يتوقف على مدار الساعة منذ 3 أو 4 أيام، على المنشآت العسكرية الأوكرانية فى خاركيف، ما يساعد القوات البرية الروسية على التقدمم على هذه الأرض.

محاولات استنزاف

وأشار مراسل "إكسترا نيوز" إلى أن القيادة الروسية لم تصرح عن طبيعة الرد الروسى لاستعادة هذه الأراضى الأوكرانية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن موسكو سترد بشكل بارد على هذا الهجوم لأن الروس يعلمون أن الولايات المتحدة ضغطت على القوات الأوكرانية لتنفيذ هذا الهجوم، وتريد استفزاز واستنزاف الجيش الروسى، ولكن القيادة الروسية منتبهة جدًا لهذه المشاريع الأمريكية، وتريد القيادة الروسية أن تكون هى الرأس الأول للقرار، كما أنها تبدو عير مستعجلة فى إنهاء هذه العملية.

خفض معدل الفائدة

وأكد المراسل أن القيادة الروسية كما يبدو جهزت كل شىء لهذه الحرب، بما فيها العقوبات، لافتًا إلى أن البنك المركزى الروسى خفض معدل الفائدة حتى نهاية العام، ولا أحد يشعر فى الداخل الروسى بأن بلادهم تشارك فى عملية عسكرية، حيث يعيش الروس حياتهم بشكل طبيعى دون أى آثر للعقوبات على حياتهم اليومية.