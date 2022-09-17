سوريا: مقتل 5 عسكريين فى اعتداء إسرائيلى استهدف مطار دمشق

جدة - نرمين السيد - ونقلت (سانا) عن مصدر عسكرى قوله إنه فى فجر اليوم السبت، نفذت القوات الإسرائيلية اعتداءً جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولى وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق، مشيرا إلى تصدى وسائط الدفاع الجوى السورى للصواريخ وإسقاط معظمها.

وأوضح المصدر أن الاعتداء أدى إلى مقتل خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية.