نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد زيارة الاربعين 2022 “أربعينية الحسين” تعرف على الموعد الرسمي من هُنــا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب موعد زيارة الاربعين 2022 بدأ الكثير من الناس الذين هم على المذهب الشيعي في الوطن العربي في البحث عن موعد زيارة الأربعين 2022 للإمام الحسين عليه السلام 1444 ، وفي اي يوم يكون تاريخ زيارة الاربعين والذي يشهد انتقال الكثير من الشيعة من الوطن العربي وخصوصا دول الخليج والعراق واليمن والبحرين لإحياء ذكرى أربعينية الامام الحسين عام 1444، والذي يوافق يوم 20 صفر من كل عام في العاشر من محرم، ويعتبر يوم الاربعين من الايام التي يتوق الشيعة للاحتفال بمراسم الحداد بعد أيام عاشوراء، ويبدا هذا اليوم من مساء يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر ، ويستمر حتى مساء يوم السبت 17 سبتمبر 2022.

موعد زيارة الاربعين 2022

موعد زيارة الاربعين 2022 يوافق يوم الجمعة الموافق 16سبتمبر 2022 وينتهي يوم السبت 17 سبتمبر 2022 ، وجدير بالذكر ان زيارة الأربعين 2022 تكون مرة واحدة في العام وتعتبر بالنسبة للشيعة كالحج ، وذلك حيث يبدا الكثير من الطوائف الشيعية مثل طائفة المذهب الشيعي في السفر الي مدينة كربلاء وذلك بغرض احياء ذكرى أربعينية الامام الحسين ، والتي تحدث بشكل سنوي وذلك وسط العديد من الاجراءات الامنية المشددة ، وتحت مراقبة مستمرة من الجيش العراقي حيث يتم ارسال مروحيات الجيش العراقي للمراقبة على طول الطريق المؤدي إلى محافظة كربلاء ، تابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نوافيكم بتاريخ وحكم زيارة الاربعين 1444.

حكم زيارة الاربعين 2022

كما وضحنا لكم في الفقرات السابقة موعد زيارة الاربعين 2022 يبحث الكثير عن حم زيارة الاربعين ، وقد وضح العديد من العلماء أن حكم زيارة الأربعين للإمام الحسين عليه السلام مستحب، وفقا للعديد من النصوص التي دلت على ذلك ، بالاضافة الي انه يوجد روايات ذكرت نص ان الزيارة مستحبة أن يزور بها المؤمن الإمام الحسين عليه السلام ، بالإضافة إلى ما روي أنه من علامات المؤمن خمس وهي : صلاة إحدى وخمسين ، وزيارة الأربعين ، والجهر بـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ، والتختم في اليمين ، وتعفير الجبين. واما عن حكم الزيارة فقد حكم العلماء باستحباب هذه الزيارة.