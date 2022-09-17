نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان، ارتفعت معدلات البحث في الاونة الاخيرة عن رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، وذلك بعد ان اعلنت الوزرة عن الموعد الرسمي والنهائي للاعلان عن النتائج من خلال موقعها انه سيكون الموعد النهائي لنتائج الثانوية السودانية هو مع نهاية شهر سبتمبر الجاري 2022، وأن عمليات التصحيح للطلاب مازالت جارية الي الان في ظل وجود مايقرب من 1240 معلما ومعلمة من جميع الولايات السودانية، وذلك للتصحيح والمراجع والتدقيق في النتائج لتجنب وقوع اي اخطاء في اي من نتائج الطلاب، ومن خلال موقعنا نستعرض معكم في الفقرات القادمة رابط وكيفية الاستعلام عن النتائج فور الاعلان عنها.

نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان

أعلن وزير التربية والتعليم السوداني عن الموعد النهائي للاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان موضحا ان عمليات التصحيح والتدقيق مازالت مستمرة حتي الان، وان النتائج سيتم الاعلان عنها فور الانتهاء من عمليات التصحيح وذلك سيكون بعد بداية العام الدراسي الجديد الذي من المقرر ان يبدأ من يوم الاحد الموافق الثامن عشر من سبتمبر 18 سبتمبر 2022، وأكد انه تم الانتهاء من عمليات التصحيح واوشكو على الانتهاء من عمليات التدقيق والمراجعة وسيتم اطلاق نتائج الطلاب عبر موقع وزارة التعليم السودانية الرسمي، وللتعرف علر رابط وكيفية الاستعلام عن النتائج فور الاعلان عنها تابعونا من خلال هذا المووضع نقدمها لكم في الفقرة التالية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان

يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة بالسودان الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية فور الاعلان عنها وذلك عن طريق اتباع الخطوات القليلة القادمة: