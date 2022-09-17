الأرصاد اليابانية تحذر من عاصفة غير مسبوقة

وذكرت الأرصاد - فى بيان، نشرته وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية - أن إعصار "نانمادول" العاتى والقوى قد يصل إلى اليابسة فى محافظة كاجوشيما ويجلب أمطارا قياسية إلى المناطق المجاورة، ودعت الأرصاد إلى أقصى قدر من اليقظة حيث من المتوقع أن تهب رياح عنيفة وأمواج عالية، مما قد يؤدى إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.
وعادة ما يتم إصدار مثل هذه التحذيرات الطارئة فقط عند توقع ظاهرة طبيعية غير عادية تحدث مرة واحدة كل بضعة عقود. فيما قالت الأرصاد إنها قد تصدر أخطر حالة تأهب للإعصار فى وقت مبكر من مساء السبت لكاجوشيما ومناطق أخرى فى كيوشو.
وأضاف مدير التوقعات الجوية بوكالة الأرصاد ريوتا كورورا - فى مؤتمر صحفى - أن الإعصار قد اشتد بسرعة منذ ليلة الأمس وشكل عاصفة خطيرة لم نشهدها من قبل.. مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يمر الإعصار البطيء بالقرب من منطقتى "أمامى" و "كيوشو" من ليلة السبت حتى بعد غد الاثنين.
وتابعت الوكالة أن الإعصار، الذى بلغ ضغطه الجوى 910 هكتوباسكال فى مركزه، قد يتسبب فى أمطار وتقلبات جوية قبل أن ينتقل إلى الشمال الشرقى من البلاد وربما ينتقل لاحقا عبر الأرخبيل الرئيسى فى اليابان. ومن المتوقع أن يجلب الإعصار رياحا تصل سرعتها إلى 198 كيلومترا فى الساعة مع هبات قصوى تبلغ 270 كيلومترا فى الساعة وأمطارا غزيرة على أجزاء مختلفة من اليابان خلال عطلة نهاية الأسبوع التى تستمر ثلاثة أيام حتى يوم الاثنين.
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