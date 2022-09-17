أوكرانيا: مقتل مدنيين اثنين فى منطقتى سفياتوهيرسك وباخموت

جدة - نرمين السيد - أعلن بافلو كيريلينكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى إقليم دونيتسك الأوكرانى، اليوم السبت، مقتل مدنيين اثنين فى منطقتى "سفياتوهيرسك" و "باخموت" وإصابة 11 آخرين جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم خلال الساعات الماضية.





وقال كيريلينكو، فى منشور له عبر موقع "تليجرام" للتواصل الاجتماعى ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية: "بشكل عام، قُتل 853 مدنياً وجُرح 2135 فى منطقة دونيتسك منذ بدء العمليات العسكرية الروسية".

وأشار إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا فى مدينتى "ماريوبول" و"فولنوفاكيا".

وأضاف كيريلينكو، أن مناطق "دونيتسك" تتعرض باستمرار للقصف الروسى، ولا يوجد إمدادات غاز هناك فضلا عن نقص كبير فى إمدادات المياه.

وأكد أن القوات الروسية تقوم بقصف "المؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية والمراكز الثقافية والمبانى السكنية وجميع البنى التحتية المدنية، لذلك تم اصدار أوامر بالإخلاء الإلزامى من المناطق السكنية"، بحسب قوله.

فى السياق ذاته، قالت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكرانى صباح اليوم: إن القوات الأوكرانية هاجمت العدو من السماء والأرض وشن سلاح الجو 15 ضربة على مواقع روسية، كما نفذت وحدات الصواريخ والمدفعية 250 مهمة إطلاق نار.

وجاء فى بيان صدر عن القيادة، ونقلته "يوكرين فورم": إن الخسائر المؤكدة للقوات الروسية كانت 33 جنديا ودبابتان ومدفع من طراز هاوتزر 152 ملم مستا- B وقذيفة هاون متنقل 120 ملم و9 وحدات مصفحة.