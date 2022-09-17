جدة - نرمين السيد - وقال كوليبا: "نحن نطلب حاليا دبابات ليوبارد أو دبابات مارتين، وألمانيا تزودنا مركبات مدرعة من طراز دينجو إنها مفيدة أيضا، ونحن ممتنون.. لكنها ليست أكثر ما نحتاج إليه فى المعارك".
وكانت وزارة الدفاع الألمانية قد أعلنت الخميس الماضى أنها ستوفر لأوكرانيا "قريبا جدا" 50 مركبة نقل من طراز "دينجو".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الأوكرانية: شحنة المركبات المدرعة من ألمانيا لا تلبى احتياجاتنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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