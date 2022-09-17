الخارجية الأوكرانية: شحنة المركبات المدرعة من ألمانيا لا تلبى احتياجاتنا

جدة - نرمين السيد - وقال كوليبا: "نحن نطلب حاليا دبابات ليوبارد أو دبابات مارتين، وألمانيا تزودنا مركبات مدرعة من طراز دينجو إنها مفيدة أيضا، ونحن ممتنون.. لكنها ليست أكثر ما نحتاج إليه فى المعارك".

وكانت وزارة الدفاع الألمانية قد أعلنت الخميس الماضى أنها ستوفر لأوكرانيا "قريبا جدا" 50 مركبة نقل من طراز "دينجو".