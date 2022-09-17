ارتفاع عدد قتلى القصف الطاجيكى على حدود قرغيزستان

جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة الصحة القرغيزية، أصيب معظم المصابين بشظايا وأعيرة نارية، حيث تم إدخال المصابين إلى مرافق الرعاية الصحية، وذلك لتلقى الإسعافات اللازمة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وبحسب الجانب القرغيزى، فإن وحداته الحدودية تعرضت لإطلاق نار من الأراضى الطاجيكية، أمس الجمعة، وتم إطلاق النار على المركز الإقليمى لمدينة باتكين ومطارها من عدة قاذفات صواريخ.

وأجلت سلطات قرغيزستان نحو 136 ألف من مواطنيها إلى مواقع آمنة.

واندلعت اشتباكات على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان، الأربعاء الماضى، وقال الجانب القرغيزى إن حرس الحدود الطاجيك تسللوا الأربعاء إلى منطقة حدودية بالقرب من منطقة باتكين بقرغيزستان و"اتخذوا مواقع قتالية".. وعندما تم الطلب منهم مغادرة المنطقة، فتح حرس الحدود الطاجيك النيران مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار.