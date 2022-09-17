عاجل ننشُر تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للقبول في المعاهد والكليات الآن عبر موقع التنسيق للنظامين

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عمر شويل - جدة ننشُر تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للقبول في المعاهد والكليات الآن، حيث قام طلاب الدبلومات الفنية بترقب موعد بداية التنسيق وتم فتح باب التنسيق في منتصف الشهر الحالي، كي يساعد الطلاب على تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات، كما يضم تنسيق الدبلومات الفنية جميع تخصصات الدبلومات ومن بينهم طلاب الدبلومات الصناعية، بالإضافة إلى توفير أيضا عدة كليات ومعاهد للحاصلين على دبلوم فني بنظامي ثلاث وخمس سنوات، ولذلك يتساءل الكثير من الطلاب خلال تلك الأيام عن موعد اختبار القدرات الذي يمكن الخضوع له من أجل الحصول على مكان شاغر ومناسب المعاهد أو الكليات في مصر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي نشر خريطة الكليات والتي من شروطها اجتياز اختبارات القدرات لتلك الكليات والتي من بينهم كليات الفنون التطبيقية، بجامعة حلوان وبنها، وبني سويف ودمياط وأيضاً كليات الفنون الجميلة بشعبتيها وكليات التمريض، كما يتم الاستمرار لتقديم الطلاب لأداء اختبارات القدرات للعام الحالي حتى يوم الأربعاء لهذا الشهر حتى تعقد الاختيارات بتلك الكليات المعنية للفترة من 6/9 إلى 8/9 لهذا العام .

خطوات التقديم لأداء اختبارات القدرات بتنسيق الكليات الفنية

لكل طالب يرغب في أداء اختبارات القدرات يجب من اتباع تلك الخطوات التالية: