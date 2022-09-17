نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ننشُر تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للقبول في المعاهد والكليات الآن عبر موقع التنسيق للنظامين في المقال التالي
عمر شويل - جدة ننشُر تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للقبول في المعاهد والكليات الآن، حيث قام طلاب الدبلومات الفنية بترقب موعد بداية التنسيق وتم فتح باب التنسيق في منتصف الشهر الحالي، كي يساعد الطلاب على تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات، كما يضم تنسيق الدبلومات الفنية جميع تخصصات الدبلومات ومن بينهم طلاب الدبلومات الصناعية، بالإضافة إلى توفير أيضا عدة كليات ومعاهد للحاصلين على دبلوم فني بنظامي ثلاث وخمس سنوات، ولذلك يتساءل الكثير من الطلاب خلال تلك الأيام عن موعد اختبار القدرات الذي يمكن الخضوع له من أجل الحصول على مكان شاغر ومناسب المعاهد أو الكليات في مصر.
تنسيق الدبلومات الفنية 2022
نشرت وزارة التربية والتعليم العالي نشر خريطة الكليات والتي من شروطها اجتياز اختبارات القدرات لتلك الكليات والتي من بينهم كليات الفنون التطبيقية، بجامعة حلوان وبنها، وبني سويف ودمياط وأيضاً كليات الفنون الجميلة بشعبتيها وكليات التمريض، كما يتم الاستمرار لتقديم الطلاب لأداء اختبارات القدرات للعام الحالي حتى يوم الأربعاء لهذا الشهر حتى تعقد الاختيارات بتلك الكليات المعنية للفترة من 6/9 إلى 8/9 لهذا العام .
خطوات التقديم لأداء اختبارات القدرات بتنسيق الكليات الفنية
لكل طالب يرغب في أداء اختبارات القدرات يجب من اتباع تلك الخطوات التالية:
- أولا: الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني المتاح على موقع الوزارة.
- ثانيا: ثم الدخول على صفحة التسجيل والقيام بحجز اختبارات القدرات من خلال استخدام رقم الجلوس والرقم السري الخاص بطلاب المدارس الفنية الصناعية.
- ثالثا: ثم استخدام كود التنسيق والرقم السري الخاص بطلاب دبلوم المعاهد الفنية والصناعية وأيضاً التمريض.
- رابعا: وسوف تظهر البيانات الخاصة بكل طالب والتي تشمل رقم الجلوس واسم الطالب لذلك يجب على كل طالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني.
- خامسا: وستظهر لكل طالب قائمة بجميع أنواع اختبارات القدرات المتاحة وأيضاً الكليات ومعرفة أماكن أداء تلك الاختبارات والموعد الذي تم تحديده.
- سادسا: وهنا على كل طالب اختيار نوع القدرات وسوف يتم تحديد موعد لكي يتوجه به الطالب إلى الكلية لإجراء الاختبار.
- سابعا: على كل طالب بعد الانتهاء من عملية التسجيل أن يقوم بطباعة الإيصال الذي يشمل أنواع القدرات والموعد وأماكن أداء تلك الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.
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