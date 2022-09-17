نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااجل:- موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022 قبل المولد النبوي وأهم الشروط المطلوبة للاستحقاق في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022 قبل المولد النبوي نوضحه لكم، حيث أن هناك عدد كبير للغاية من عمليات البحث التي تتم في المملكة العربية السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على موعد إصدار الضمان الاجتماعي المطور لشهر أكتوبر 2022، يعتبر هذا الدعم من أهم البرامج التي تطلقها حكومة المملكة لجميع المواطنين من خلال مساعدتهم على توفير نفقات المعيشة والحصول على حياة كريمة، من خلال الحصول على مبالغ مالية عند توفير الشروط الخاصة بهذا النوع من الدعم، وذلك من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد مراجعة الطلبات المقدمة إليها من المواطن والتعرف على مدى استحقاق.
موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022 قبل المولد النبوي
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية أنه سوف يتم العمل على صرف قيمة الضمان الاجتماعي المطور للأفراد المستحقين له في أول شهر أكتوبر 2022، ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من الدعم يتم صرفه في بداية كل شهر ميلادي، وهو من المعاشات الشهرية التي يتم صرفها من خلال الإيداع في حسابات المواطنين المستحقين البنكية.
قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور للمستحق
يتم صرف مبلغ مالي بمثابة معاش ضمان الاجتماعي للأفراد المستحقين لهذا النوع من الدعم، والتي تتمثل في ما يلي:
- إن الفرد الواحد يستحق الحصول على راتب 1000 ريال سعودي.
- أما الأسرة المكونة من فردين فإنها تستحق 2750 ريال سعودي.
- تستحق الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد راتب الضمان الاجتماعي المطور يصل إلى 3140 ريال سعودي.
- أما عن الأسرة المكونة من أربعة أفراد فإنها تقوم بصرف راتب 3710 ريال سعودي.
- تقوم الأسرة المكونة من خمسة أفراد بصرف راتب ضمان اجتماعي بقيمة 4280 ريال سعودي.
شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور
هناك مجموعة متعددة من الشروط التي يجب توفرها في المواطن المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور من وزارة الموارد البشرية، والتي تتمثل في ما يلي:
- أن يكون المواطن المتقدم حامل الجنسية السعودية.
- يجب على المواطن أن يقيم إقامة كاملة داخل الأراضي السعودية.
- عدم زيادة الدخل الشهري للمواطن عن 550 ريال للفرد الواحد أو 1100 ريال للأسرة.
- أن لا يتواجد الفرد في أي من دور الإيواء السعودية على الإطلاق.
- عدم تسجيل الفرد في أي برامج دعم من الضمان الاجتماعي.
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