وظائف وزارة الصحة الإدارية 1444 لحاملي البكالوريوس عبر بوابة التوظيف

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عمر شويل - جدة لمن يهتم بالتقديم على وظائف وزارة الصحة الإدارية 1444 الشاغرة، وكذلك التقنية والمالية، كما أعلنت عنها الوزارة من توفر وظائف للجنسين من الرجال والنساء حاملي درجة البكالوريوس في بعض التخصصات المعلن عنها بموقع الوزارة، والتي يبدأ التقديم بها يوم الجمعة الموافق 16سبتمبر 2022، وفق الشروط والمواعيد المقررة للتقديم حتى الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 عبر بوابة التوظيف الإلكترونية.

وظائف وزارة الصحة الإدارية 1444

تستقبل بوابة التوظيف وزارة الصحة السعودية بيانات المتقدمين على وظائف وزارة الصحة الإدارية لحاملي مؤهل البكالوريوس، على تخصصات (تحليل البيانات- الحاسب الآلي- التمويل- نظم المعلومات-الاستثمار)، ويستمر التقدم مدة خمسة أيام اعتبارا من الجمعة 20/ 2/ 1444 وحتى الثلاثاء 24/ 2/ 1444 هـ، مع ضرورة الاهتمام بالمواعيد فلا يقبل طلبات التوظيف بانتهاء المدة المحددة.

وظائف وزارة الصحة 1444

مع العام الهجري الجديد 1444 أعلنت وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني شروط التقديم على وظائف الصحة الإدارية 1444 وهي:

أن يكون لدى المتقدم شهادة التخرج متضمنة (تاريخ التخرج-التقدير العام- والنسبة المئوية- والمعدل التراكمي).

أن يكون لدى المتقدم خبرة بالقطاع الصحي.

إذا كان المؤهل من الخارج فلابد من إرفاق المعادلة، مع توافر السجل الأكاديمي ومفاتيح المعدل.

شهادة من التأمينات لمن لديه فترة عمل سابقة.

مع إرفاق شهادة خبرات سابقة.

رابط بوابة التوظيف

التقديم متاح الآن من خلال الدخول على بوابة التوظيف، واتباع كافة الخطوات اللازمة والتي تبدأ بإنشاء عضوية في الموقع، ثم تسجيل الدخول عليها، وكتابة البيانات الشخصية، وكافة المعلومات المطلوبة من تعبئتها صحيحة حتى لا يلغى الطلب، ثم إتمام التسجيل في وظيفة بوزارة الصحة السعودية لمن يتوافر فيه أحد التخصصات السابقة المنوه عنها.

نظام التوظيف الإلكتروني وزارة الصحة

تخصصت منصة التوظيف من اجل تقديم الخدمات الوظيفية للتقديم على الوظائف التي تعلن عنها الوزارة.

ويشترط للتسجيل والحصول على الخدمة ألا يكون موظف على راس العمل في الوزارة.

فيمكنك التسجيل حتى يصدر إعلانات توظيف بالوزارة

ثم التقديم على الإعلان المطلوب، وستظهر نتائج وظائف الصحة بعده بأيام.

كما يمكنك مراسلة الدعم الفني للبوابة على الجوال 920009080.

تقديم وظائف وزارة الصحة 1444 يتم إلكتروني عبر بوابة التوظيف من خلال موقع الوزارة فقط.