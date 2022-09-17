نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسر والمواطنين المحتاجة لمساعدات مالية من الديوان الملكي الشروط والرابط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج الكثير من المواطنين بالمملكة لمعرفة كيفية ارسال طلب مساعدة للحصول على مساعدة الديوان الملكي وفى ظل الظروف الراهنة من غلاء فى المعيشة وزيادة فى الانفاق والمصروفات على الابناء ومتطلبات الحياة يحتاج الكثير الى طلب مساعدة مالية عاجلة، ويقوم الديوان الملكي بالموافقة على الكثير من طلبات المساعدة طالما مستوفي شروط المساعدة، حيث يعمل الديوان الملكي من وقت لآخر على تقديم المساعدات بمختلف أشكالها للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وتتنوع هذه المساعدات، حيث يعمل الديوان على تقديم أراض مجانية لمن هم لا يملكون مأوى خاصاً بهم ولتقديم مساعدات مالية، بالإضافة إلى القيام بتسديد القروض عن المواطنين غير القادرين على سدادها بالمجان، ومن جانبه أعلن الديوان الملكي السعودي عن وجود عدد من المساعدات المالية الخاصة بشراء المستلزمات والسلع التي يحتاجون إليها بعض الاسر.

شروط الحصول على المساعدة المالية من الديوان الملكي السعودي:

أن يكون المتقدم للحصول على المساعدة ذو جنسية سعودية ولأبوين يحملان ذات الجنسية بالإضافة إلى أن يكون مقيم داخل الأراضي السعودية إقامة تامة ودائمة.

ضرورة توافر كافة الشروط في الشخص المتقدم للتمكن من الحصول على المساعدة.

من ضمن الفئات المستحقة المرأة الغير سعودية الجنسية وتكون أرملة أو مطلقة ولديها أطفال من مواطن سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم يقوم بالتقديم لأول مرة للحصول على المساعدات المالية من الديوان الملكية ولم يتقدم أو يحصل على أي مساعدات من مؤسسات مختلفة سعودية

ضرورة تقديم كافة الأوراق التي تفيد بصحة البيانات التي تثبت حاجة المتقدم لهذه المساعدة المالية

كيفية كتابة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي:

حيث يمكن لأى مواطن أن يطلب مساعدة مالية من الديوان الملكي بكتابة صيغة محددة للطلب وهي كالتالي:

ادخل على رابط موقع الديوان الملكي. يقوم الشخص المتقدم بتحديد المدينة التابع لها التأكد من إدخال كافة البيانات المطلبوة بشكل صحيح وتتمثل هذه البيانات في (رقم هاتف نقال وعنوان رسمي تفصيليا وعنوان بريد إلكتروني). مراجعة البيانات جيداً الضغط على إرسال الطلب. يقوم الديوان المكلي بمراجعة كافة البيانات والتأ:د من صحتها ثم القيام بالتواصل مع المواطن لمعرفة الطريقة التي يرغب بالحصول على المساعدة المالية من خلالها.

كيفية الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي:

حيث يقوم المواطن الراغب في المساعدة المالية من الديوان الملكي باتباع عدة خطوات وهي كالتالي: