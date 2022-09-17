نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر كتاب جديد: ترامب عرض على الملك حكم الضفة الغربية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 17 سبتمبر 2022 08:05 صباحاً - دوت الخليج:- عرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال فترة رئاسته، على الملك عبد الله الثاني استلام الضفة الغربية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن كتاب جديد سيصدر قريبا.

وألمح الرئيس ترامب في كانون الثاني/ يناير 2018 بمنح الضفة الغربية المحتلة للاردن، بحسب كتاب بعنوان "الحاجز: ترامب في البيت الأبيض 2017-2021".

والكتاب مزمع نشره في 20 أيلول/ سبتمبر، كتبه بيتر بيكر، كبير مراسلي البيت الأبيض لصحيفة "نيويورك تايمز"، وسوزان غلاسر، الكاتبة بصحيفة "نيويوركر".

يذكر ان موقف الاردن الثابت هو حل الدولتين .

والكتاب سيعرض تفاصيل رئاسة ترامب غير التقليدية وتجاهله الواضح للمعايير السياسية لمنصبه.

ويتطرق الكتاب إلى ملفات عدة، ابتداء من تعامل ترامب مع جائحة كورونا إلى احتمال الترشح مرة أخرى للرئاسة في عام 2024.

وذكرت صحيفة "بيزنس إنسايدر"، أن حكومة الولايات المتحدة لا تملك السلطة لعرض الضفة الغربية المحتلة على دولة أو كيان آخر.

وتتمتع حكومة الولايات المتحدة بعلاقات وثيقة مع "إسرائيل"، لكنها تدفع منذ فترة طويلة من أجل حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأعربت عن معارضتها للمستوطنات.

وقوض ترامب هذا الهدف مرارا وتكرارا من خلال تبني موقف مؤيد لإسرائيل منحاز تماما، تضمن خطوات مثيرة للجدل مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وفقا للصحيفة.

وخالفت إدارة ترامب الموقف المستمر حتى عام 2019، بإعلانها أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات غير متوافقة مع القانون الدولي.

وفي عام 2020، أصدرت إدارة ترامب "صفقة القرن" أو ما تسميه "خطتها للسلام للشرق الأوسط"، التي سرعان ما رفضها القادة الفلسطينيون، نظرا لعدم إشراكهم في المناقشات المحيطة بها.

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة بايدن عادت إلى السياسات التي اتبعتها الولايات المتحدة في ما يتعلق بإسرائيل وفلسطين قبل عهد ترامب، بما في ذلك إدانة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر:عربي21