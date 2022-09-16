نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة نحقيق شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة 1444 hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضح كيف يمكن إضافة الزوجة في الضمان الاجتماعي، وقد تم وضع العديد من المعايير والضوابط والشروط التي يمكن من خلالها التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة، حيث يهدف برنامج التنمية الاجتماعية هذا إلى تحقيق حياة كريمة ومستوى معيشي جيد، يمكن التسجيل الكترونياً والحصول على برنامج الدعم المناسب، ولكن هناك شروط يجب أن يستوفيها الشخص المتقدم ليكون مؤهلاً للحصول على الدعم، لذلك سنعرف كل التفاصيل من خلال هذه الخطوط.

وضع المتزوجة في الضمان المطور

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوضيح خطوات لاضافة الزوجة إلى برنامج الشؤون الاجتماعية المتطور وكيفية الحصول على المساعدة ونوفر ابسط خطوات لتحقيق ذالك.

انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم اضغط على خيار الصفحة الرئيسية للموقع.

ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، واضغط على زر تسجيل الدخول في الموقع.

بعد ذلك قم باضغط على زر الخدمات الإلكترونية من بين الخيارات المتاحة على الموقع.

ثم حدد القسم الذي تنتمي إليه، ثم انقر على أيقونة “قدم الآن”.

وبعدها اقرأ جميع شروط وأحكام الموقع، ثم انقر للموافقة على هذه الشروط.

انقر فوق الزر “بدء الخدمة”، ثم انقر فوق الخيار إضافة تابع جديد.

ثم أدخل جميع المعلومات المطلوبة للزوجة حتي يتم إضافتها في برنامج الضمان المطور.

رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1444

تبذل حكومة المملكة العربية السعودية قصارى جهدها لمساعدة الأسرة السعودية التي ليس لها مصدر دخل ولديها أقل دخل، حيث أنشأت مؤسسة خاصة باسم الضمان الاجتماعي مرتبطة بوزارة القوى العاملة والحماية الاجتماعية تطور يعمل مع الأسر الأكثر احتياجًا ويستحق أجرًا جديدًا للضمان الاجتماعي ، ويوفر الدعم الكامل من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

اولاً 1000 من ريال سعودي ويكون للأسرة المكونة من فرد.

ثانياً لأسرة مكونة من فردين الراتب يكون 2750 ريالاً سعودياً.

ثالثاً لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد الراتب 3140 ريالاً سعودياً.

رابعاً لأسرة مكونة من أربعة أفراد يكون الراتب 3710 ريال.

خامساً للأسرة المكونة من 5 أفراد الراتب 4280 ريال سعودي.

الي هنا وصلنا إلى نهاية هذا المقال والذي تعرفنا فيه على أهم الشروط التي يمكن من خلالها التقدم بطلب للحصول على التأمينات الاجتماعية المطورة حديثًا، وكذلك الإجابة على سؤال متابعينا الكرام من المملكة العربية السعودية. العربية فيما يتعلق بما إذا كان للزوجة الحق في التقدم بطلب للحصول على التأمين الاجتماعي المطوَّر.