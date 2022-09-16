وزير الشؤون الخارجية التونسى يستقبل سفيرى فنلندا والمجر الجديدين

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى، اليوم الجمعة، كل من سفيرى فنلندا Teemu Sepponen، والمجر Lajos Mile الجديدين وتسلم نسخة من أوراق اعتمادهما.





وذكرت وزارة الشئون الخارجية التونسية، فى بيان لها، أن الجرندى رحب بالسفيرين الجديدين، متمنيا لهما النجاح فى مهامهما الجديدة، مؤكدا حرص السلطات التونسية على توفير التسهيلات اللازمة لتمكينهما من القيام بمهامهما على أكمل وجه. كما استقبل الوزير التونسى، السفير يحيى بن موسى البكرى، سفير سلطنة عمان بتونس، بمناسبة انتهاء مهام عمله. وأشاد الجرندى، خلال اللقاء، بعمق الروابط الأخوية التى تجمع بين بلاده وسلطنة عمان، معبرا عن شكره للسفير العمانى على الجهود التى بذلها من أجل تعزيز علاقات التعاون التونسية العمانية.

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