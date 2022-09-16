نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر madrasati.sa رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1444 لطلاب جميع المدارس السعودية المفعُلة من وزارة التعليم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1444 التي اصبحت فى الفترة الاخيرة احدى أهم المنصات الرقمية فى المملكة التي تعمل على تقديم عدد لا حصري من الخدمات التعليمية أمام جميع الطلاب والطالبات والسادة اولياء الامور وكذلك السادة المعلمين والمعلمات فى ظل سعي الحكومة السعودية على تحقيق رؤية المملكة لعام 2030 التي جاءت على أساسها تطوير المنظومة التعليمية بالكامل واستخدام الوسائل التكنولوجية فى سبيل هذا كمنصة مدرستي التي سنتابع ونرصد أمام حضراتكم الان طرق وخطوات التسجيل عليها

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1444

كل الطلاب فى شتى المراحل التعليمية بإمكانهم الوصول بكل سهولة الى منصة مدرستي التعليمية التي تم انشائها منذ عامين وأصبحت واحدة من المنصات التي تدعو جميع المدارس السعودية ابنائها الطلاب على الدخول عليها والاعتماد عليها على حل الواجبات ومراجعة المناهج والبرامج التعليمية الموجودة على المنصة التي تكون موجودة على المنصة على رأس مدار الساعة بعد ان كان التعليم عن بعُد فى العامين الماضيين نظراً لحدة انتشار وباء كورونا المستجد فى العامين الماضيين، عليه اصبح التسجيل والوصول إلى تلك المنصة الترند الاول فى المملكة العربية السعودية الايام الجارية نظراً لفعاليات بدء العام الدراسي الجديد فى المملكة العربية السعودية التي قد بدأت يتزايد على غرار هذا الامر على الاهتمام للوصول الى منصة مدرستي التي سنتابع ونرصد أمام حضراتكم الان بالخطوات طرق الوصول إليها

خطوات التسجيل على منصة مدرستي

نعرض امام حضراتكم الان بالخطوات طريقة تسجيل دخول على منصة مدرستي التعليمية بالاسم الرباعي ورقم الهوية على النحو التالي:-

فتح رابط منصة مدرستي الرسمي

البدء فى اختيار ايقونة تسجيل دخول

البدء فى انشاء حساب جديد

اضغط على علامة خدمات

قم بتسجيل رقم جوالك فى الايقونة المخصصة لها

بعدها يصلك رقم كود يجب عليك إدخاله وبعدها قم بتعيين كلمة السر الخاصة بك

قم بعدها باختيار الخدمة التي ترغب بالحصول عليها من داخل ايقونة خدمات تعليمية

على العلم على ان الدخول على منصة مدرستي من الممكن ان يكون عبر ابلكيشن توكلنا ايضاً من خلال اتباع نفس الخطوات السابقة للوصول الى منصة مدرستي