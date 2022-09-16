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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشُر الان تنسيق الدبلومات الفنية لنظام 3و 5 سنوات من موقع بوابة التنسيق الالكترونى tansik.digital.gov.eg في المقال التالي
عمر شويل - جدة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لنظام 3 سنوات و 5 سنوات من موقع بوابة التنسيق الالكترونى ، من ابرز الموضوعات على الساحة الان انها تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2022 لنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات من على الموقع الرسمى لبوابة التنسيق الالكترونى حيث يهتم كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور بهذا الامر بشكل خاص منذ ان انتهى الاعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات حيث فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية ابوابه لتسجيل رغبات كل الطلاب والطالبات الدبلومات الفنية على الموقع الرسمى لبوابة التنسيق الالكترونى والذى يختص بتسجيل الرغبات واعلان نتائج التنسيق فى كل المراحل التعليمية وننشر لكم الان طرق تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2022 كذلك مؤشرات وشروط تسجيل الرغبات على الموقع الرسمى لبوابة التنسيق الالكترونى
تنسيق الدبلومات الفنية 2022
نستعرض لكم كل الاخبار حول تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2022 حيث تم فتح باب تسجيل الرغبات رسميا عبر الموقع الرسمى لبوابة التنسيق الالكترونى منذ يوم الامس الخامس عشر من شهر سبتمبر الجارى ويستمر حتى يوم الخميس المقبل الثانى والعشرين من شهر سبتمبر الجارى على مستوى جميع أنحاء الجمهورية وذلك بالنسبة للطلاب أصحاب دبلوم تجارة وصناعة وزراعة وسياحة وفنادق وسنعرض لكم خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية عبر الموقع الرسمى لبوابة التنسيق الالكترونى
خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية
ننشر لكم خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية حيث يبحث عنها كل الطلاب بكثرة فى حلال الايام القليلة الماضية وتلك الطريقة هى :-
- فى الخطوة الأولى:- ابدأ الدخول على موقع التنسيق التابع لبوابة الحكومة المصرية
- الخطوة الثانية:- يقوم الطلاب اختيار تنسيق الدبلومات الفنية
- فى الخطوة الثالثة:- بقوم بتسجيل اسمه الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة الرابعة:- يقوم بتسجيل رقم الجلوس الخاص به فى الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة الخامسة:- يقوم بتسجيل الشعبة الخاص به فى الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة السادسة:-يقوم بتحديد المحافظة التابع إليها في الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة السابعة:- بعد ذلك يبدء فى تسجيل وتدوين رقمه السري في الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة الثامنة ثم يقوم تحديد رغباتك على تنسيق الدبلومات الفنية
- فى الخطوة الاخيرة:- يقوم بالضغط بالنهاية على ايقونة تسجيل
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ننشُر الان تنسيق الدبلومات الفنية لنظام 3و 5 سنوات من موقع بوابة التنسيق الالكترونى tansik.digital.gov.eg على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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