سويسرا تعلق تبادل المعلومات الضريبية مع روسيا لاستمرار الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال المجلس الاتحادى السويسرى، إن جنيف تعلق تبادل المعلومات الضريبية مع روسيا، لمنع الاستخدام الذى وصفته بـ "غير المناسب" للمعلومات الحساسة، مع استمرار الأزمة فى أوكرانيا.





وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشئون المالية الدولية - فى تصريحات خاصة لشبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة: "نظرا للوضع غير الواضح وغير المؤكد المرتبط بالعملية العسكرية الروسى بأوكرانيا، فلا يوجد ضمان على أنه لن يتم استخدام المعلومات الحساسة المتبادلة بصورة غير مناسبة". وأضاف المتحدث أن سويسرا تتصرف بنفس طريقة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، على سبيل المثال.

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