جدة - نرمين السيد - صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على السماح للرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بإلقاء خطاب مسجل مسبقا، وذلك خلال اجتماع قادة العالم الأسبوع المقبل بسبب حاجته للتعامل مع العملية العسكرية الروسية.





ووافقت المنظمة العالمية المكونة من 193 عضوا على خطاب زيلينسكى الافتراضى بأغلبية 101 صوت، مع امتناع 19 عضوا عن التصويت بما فى ذلك الصين، فيما صوتت 7 دول بالرفض وهى: بيلاروسيا وكوبا وإريتريا ونيكاراجوا وكوريا الشمالية وروسيا وسوريا.. حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية. ونتيجة لجائحة فيروس كورونا، كان الاجتماع السنوى لقادة العالم فى الجمعية العامة للأمم المتحدة افتراضيا فى عام 2020، وكان مختلطا فى عام 2021، غير أن الأمم المتحدة قررت أن تكون خطابات قادة العالم بحضور فعلى هذا العام. ومن المتوقع أن يتم تشغيل خطاب الرئيس الأوكرانى فى جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 سبتمبر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تصوت للسماح لزيلينسكى بإلقاء خطاب افتراضى باجتماع قادة العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.