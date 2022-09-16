ترجيحات بوجود 4 أشخاص تحت أنقاض عمارة اللويبدة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 16 سبتمبر 2022 10:10 مساءً - دوت الخليج :- رجح مصدر أمني وجود 4 أشخاص تحت أنقاض عمارة اللويبدة المنهارة.
وقال المصدر ، إن المؤشرات الاولية للأحهزة المختصة، تدل على وجود 4 أشخاص، لكن لا تأكيدات على ذلك.
وتستمر كوادر الدفاع المدني في عمليات البحث والانقاذ لليوم الثالث على التوالي.
الغد
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