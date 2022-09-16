نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ترجيحات بوجود 4 أشخاص تحت أنقاض عمارة اللويبدة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 16 سبتمبر 2022 10:10 مساءً - دوت الخليج :- رجح مصدر أمني وجود 4 أشخاص تحت أنقاض عمارة اللويبدة المنهارة.

وقال المصدر ، إن المؤشرات الاولية للأحهزة المختصة، تدل على وجود 4 أشخاص، لكن لا تأكيدات على ذلك.

وتستمر كوادر الدفاع المدني في عمليات البحث والانقاذ لليوم الثالث على التوالي.

الغد