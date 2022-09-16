نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن صلاحية الاقامة في السعودية 1444 عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة أبشر هي إحدى المنصات الإلكترونية التي تحتوي على مختلف الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من حيث علاقتها بجوازات السفر وهذه من أسهل الطرق، وفيما يتعلق بصلاحية نوع تصريح الإقامة يجب تجديده في الوقت المحدد حتى لا يتعرض لعقوبات متأخرة، فضلاً عن التأكد من صلاحية الاقامة داخل المملكة العربية السعودية تعد من أهم الامور التي يبحث عنها الكثير من الوافديين حتى يتمكنوا من معرفة ذلك.

كيفية التحقق من صلاحية تصريح الإقامة

يمكنك التحقق من صلاحية تصريح إقامتك على منصة أبشر الرسمية باتباع الخطوات التالية:

انتقل مباشرة إلى رابط منصة أبشر الرسمي.

انقر فوق علامة التبويب الشخصية وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

أدخل رمز التحقق، وقم بتسجيل الدخول، وانقر فوق “طلب”.

اختر “Passport Services” واستفسر عن مدة صلاحية تصريح إقامتك.

أدخل رقم الإقامة ورمز التحقق وانقر فوق “طلب”.

كتابة جميع البيانات التي تطلبها المنصة.

إرفاق كافة المستندات والوثائق اللازمة داخل الخانات المخصصة لذلك.

التأكد التام من جميع المعلومات والوثائق التي تم إدخالها في المنصة حتى يتمكن من معرفة مدة الاقامة.

تظهر بيانات حول فترة صلاحية وانتهاء تصريح الإقامة.

إثبات الإقامة القانونية بدون أبشر

يتردد بعض الأشخاص في التسجيل من خلال المنصة، حتى يتمكنوا من التحقق من صلاحية تصريح إقامتهم دون الذهاب إلى منصة أبشر. يمكنك التحقق من ذلك باتباع الخطوات أدناه:-

انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية mol.gov.sa.

حدد الحقول الشخصية وأدخل البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة.

انقر فوق رمز “التالي” لمشاهدة كافة البيانات حول تاريخ انتهاء الصلاحية.

خطوات تحديث الإقامة عبر ابشر

بعد شرح كيفية التحقق من صلاحية تصريح الإقامة الخاص بك، سنشرح لك كيفية تجديده بسهولة دون الذهاب إلى قسم متخصص لتوفير الوقت والجهد، لذا يرجى اتباع الخطوات أدنا:- .